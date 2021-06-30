美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）6月29日報導，由於美軍正在撤離阿富汗，協助阿富汗空軍維護各式航空機的承包商人員可能也不會久留，因此該國官兵正學習如何依靠雲端視訊會議軟體Zoom，自承包商人員取得至關重要的技術協助。

阿富汗空軍維護事務主管伊夏克塞（Abdul Fatah Ishaqzai）上校表示，最近數週以來，當航空機在任務中有所損壞時，阿富汗維護人員都會透過視訊的形式，向僅在數個房間以外的美國承包商人員提供訊息，以獲得技術支援。伊夏克塞坦承，由於網路不穩和其他溝通問題，這種方法效果不佳，但問題「必須被解決」，因為在承包商人員離開阿富汗後，該國空軍的未來可能取決於雙方是否能以Zoom聯繫上。

「自由哨兵行動」（Operation Freedom's Sentinel）監察長2月才向美國國會表示，若缺少承包商支援，阿富汗空軍所有機種都將在數個月內失去作戰能力；五角大廈4月也在一份報告中指出，目前阿富汗空軍的A-29「大嘴鳥」攻擊機和MD 530F輕型攻擊直升機，都依賴承包商來維持其作戰能力。而空中優勢是阿富汗政府在面對塔利班時的主要優勢之一。

《星條旗報》表示，大部分美軍預計在9月11日撤軍期限到來前就會離開阿富汗，不過據稱上週訪問美國的阿富汗代表團已被告知，有200名承包商人員將至少在該國留到9月。美國總統拜登（Joe Biden）還向阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）保證，美國將繼續提供該國相關財務支援。