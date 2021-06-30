一名男子曬出和蟑螂「近距離餵食秀」，讓1萬多位網友笑瘋。（摘自爆廢公社二館）

蟑螂「小強」是許多人眼中可怕的生物，在家若不小心撞見，恨不得一拖鞋打下去。但有一名男子卻曬出自己和蟑螂「超近距離接觸」的餵食照片，坦言特地準備牠最愛的點心，還視訊和友人分享。照片曝光後，1萬多位網友笑瘋表示，「這畫面太美不敢看」。

王姓男子近日在臉書《爆廢公社二館》上貼出一張罕見餵食蟑螂的照片，稱自己餵幼鳥經驗十幾年了，今天是第一次餵小強。他指出，「昨天看見小強，剛剛轉角就遇到，特別準備他愛的點心～希望他會喜歡」。

細看照片，男子特地蹲低，手拿著除蟑藥劑「一點絕」，餵給地板上一隻成熟小強享用。男子直呼，「笑到快虛脫了」，但也不忘開啟視訊和友人分享這一幕。

照片曝光後，超過1萬網友按讚該貼文，並狂刷留言讚嘆，「這畫面太美我不敢看」、「非常的貼心」、「覺得溫馨」、「這麼近距離，高手」。不少網友也替這隻蟑螂默哀，「牠下次不敢亂吃陌生人給的東西了」、「吃飽好上路」、「受刑人的最後一餐」、「 一生只能吃一次」。

曾用過同款滅蟑劑的網友指出，「這個誘性超強，效果超好，用一次撐3年」、「這餵一隻就一窩飽耶」。難得看到精采的小強餵食秀，還有網友打趣說道，「這隻小強這麼親人，應該收編飼養才對欸 。」