嘉義縣多位民眾日前因在LINE群組及網路貼文，指「嘉義縣治所在附近的ㄨㄨ商旅及ㄨㄨ等多處，被中央徵收為集中檢疫所…」等訊息，被嘉義縣警方蒐證後，依散播不實訊息罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，近日檢察官調查終結，認為轉傳發文都是勸導避免外出、避免感染風險，所傳訊息也非不實，無主觀犯意也未損害他人，依法對多起案件做出不起訴處分。

承辦檢察官指出，被告到案都坦承在網路、臉書或LINE貼文，並表示是收到他人貼文後才轉傳，目的是想提醒親友注意，並非惡意傳播謠言，且事後縣議會質詢時，衛生局也說明該地點的確為中央檢疫所，代表所傳並非假訊息。

嘉義縣警察局表示，檢方不起訴案都是今年5月偵辦，主要是當時衛生局未公布集中檢疫所地點，許多人轉傳訊息時都錯指某汽車旅館及學校為收容染疫者處所，或在內容添油加醋，且向衛生局查證，回函也說網路散布訊息內容有誤，為不實假訊息，才會依法通知散布訊息行為人到案，重申警方是依當時散布訊息內容依法偵辦，也尊重檢察官職權及認定。