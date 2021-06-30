國內疫苗不足，台積電、鴻海集團創辦人郭台銘，盼代替政府採購各5百萬劑BNT疫苗，慈善團體及次近日也表態要採購5百萬劑BNT疫苗，不料，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天卻表示，「希望先讓鴻海、台積電進行，這樣慈濟接著做會比較快」。對此，資深媒體人陳文茜呼籲，「請掌權者放下拳頭，讓慈濟，慈悲救世吧」。

慈濟基金會預計購買BNT德國原廠疫苗500萬劑，23日已提出申請。（圖/本報資料照片）

陳文茜30日在臉書發文表示，自總統蔡英文女士與慈濟證嚴法師視訊那天至昨日，慈濟基金會一直沒有收到政府的授權及採購BNT所需的免責條款聲明書。

「他們為民請命，他們也為民著急」

對於疫情指揮中心回應，會按照自己的步驟，讓前面兩家公司先進行並明確走了，隨後接續做，「速度可能比較快」。陳文茜說，陳時中部長的談話，「一段是拒絕，一段是歡迎：一句是慈悲，一詞是不必了。他不是文學家，他只是疫情中悲哀的平庸官員，為了附和決策者的意志，他打起了太極拳、他選擇放棄衆生。他並不冷血，但為了保官位，他重重加入了冷血集團」。

她指出，而慈濟、郭台銘、台積電，三大慈悲之機構，全部為台灣採購的BNT只有1500萬劑。陳文茜痛批，陳時中不讓慈濟基金會加入採購的理由非常外行，「所有瞭解疫苗採購的人，都知道全球疫苗短缺，惟一突破的方式是：加價及採購量大，才能早點拿到疫苗」。

但從去年至今年二月，她看到惟三個嫌疫苗多，把國際疫苗砍單的國家，剛好是台灣、印度和中國大陸。她疾呼「請政府同意我們，讓我們幫這塊土地上的人，買疫苗」。

陳文茜指出，慈濟志工過去二十年默默在全球的救災，尤其中東、敘利亞難民的安置，慈濟基金會的名聲在當地幾乎等同於無國界醫生組織。而BNT的創辦人是土耳其移民。他們比台灣掌握權力的人，更知道慈濟這些年來，在地震、內戰中⋯⋯幫助他們的族人，鄰國的難民，陸續二十年做了多少事。

陳文茜續指，BNT的創辦人不見得認識台灣，但他們認得慈濟。陳文茜說，以她對慈濟風格的瞭解，做事向來都是準備妥當才行動。如果沒有把握短期內可以買到BNT，他們不會急著由執行長及律師等，正式公開遞件，申請「政府同意」，並發表公開聲明。 結果現實中最可能最快可以買到疫苗的機構，被「盡力協調」（蔡英文）「歡迎」（陳時中）地拒絕了。

「那這些掌權者如此外行嗎？」，陳文茜說，她的答案，剛好相反。正是他們(掌權者)害怕慈濟若很快購買到BNT，會打亂了不可説的佈局，並且重創他們的聲望。救人，救命，不是他們的優先考量。

最後，陳文茜強調，事實上臺灣當今的權力掌握者，一生不曾犧牲一天走在民主化的道路上。台灣的民主是多少人坐穿牢底、失業一生、窮困潦倒、失意落寞換來的。在號稱民主的台灣，慈悲躲在權力的陰影𥚃，慈悲被監視，被推遲、被示意⋯⋯被叫停。「但我衷心相信虛妄，不是慈悲的對手。無論明天或未來，時間會審判」。