隨著全球疫苗接種率漸增，經濟復甦力道強勁的帶動下，各類需求攀升導致供給難以跟進，致使通膨疑慮引發投資人憂慮，外媒CNBC報導，根據「盈虧平衡通膨率」顯示，投資人已不再認為未來通膨將維持在高位，股市也將隨著通膨消退而攀升。

在過去一個月中，通膨隱憂有明顯的消退，衡量市場通膨預期的一項常用指標，即以相同期限的公債殖利率和抗通膨債券之間的差異來衡量，而該指標稱之為「盈虧平衡通膨率」，而投資人和經濟學家以關注5年和10年的利差最為普遍。

該指標自5月升至近8年來最高水平後，即持續下降，意味著投資人不再認為通膨在未來的時間內，仍會維持在高位水平；此外，5年期的盈虧平衡通膨率目前為2.45%，10年期為2.33%，代表股市認為通膨在未來將會下降，預示股市在接下來有望攀升。

研究公司DataTrek Research聯合創辦人Nick Colas表示，「這對我們來說，代表著市場開始放棄美國通膨結構性上升的想法」，展望今年下半年，可能是最值得關注的一個數據。

通膨對投資人的重要性不言而喻，攀升的價格會蠶食公司的利潤，價格承壓也是經濟過熱的跡象；反之，可能導致美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策，進而調高利率，並縮減購債。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）於周一警告，Fed目前正落後於通膨曲線，可能將被迫緊縮政策，或將導致經濟衰退，而其他人如美國銀行（BofA）執行長摩尼漢（Brian Moynihan）和投資大戶瓊斯（Paul Tudor Jones）等市場重量級的人物紛紛呼籲Fed。在通膨上升之際展開行動。

但從市場的角度來看，公債殖利率持續在下降，股市也屢屢創下歷史新高。

Nick Colas表示，如果通膨預期再度回升，市場自然會擔憂Fed是否會提前升息；換言之，若利率繼續走低，那市場對2022年升息1次的預期，僅是一個相對保守的假設而已。