美股迎來2021年第二季最後一個交易日，標普500指數本季漲幅約達8%，創連5季上揚，累積漲幅達68%，那斯達克指數則是本季上漲10%，同為連5季上揚，累積漲幅高達89%。然而，匯豐資產管理首席全球策略師 Joseph Little警告，宏觀經濟與市場表現已經出現重大轉變，不僅全球兩大經濟體與亞洲國家經濟成長高峰已經過去，美國聯準會(Fed)也透露消息，接下來經濟可能面臨棘手問題。

據《Marketwatch》報導，Joseph Little認為這場派對不會持續更長時間，美國、大陸和大多數亞洲工業國家的增長高峰已經過去，並開始轉變政策風向，甚至Fed官員也在談論縮減購債計畫，亞洲國家更是如此，這讓市場面臨棘手問題。

從歷史上看，在經濟周期的擴張階段，企業利潤仍然不錯，但高估值股票開始急速萎縮，最近Fed官員轉鷹態度就是一個跡象，表明再通膨交易 (reflation trade) 確實已經走到了盡頭。即將到來的第二季財報尤為重要，因為它們將成為整個市場的驅動力。

Joseph Little指出，幾乎所有資產類別的預期資產報酬率都下降，投資人必須接受回報率下降的事實，並理解目前商業環境正在進入一個新階段，利潤將開始面臨一些挑戰跟壓力。

Joseph Little表示，他仍然喜歡股票而不是債券，尤其價值型股票，並推薦南亞地區的股票，因為這受惠於經濟復甦與疫苗接種率；此外，大陸公債也是他的推薦標的，主要是大陸公債是今年上半年唯一正收益的標的。至於其他資產類別，包括公用事業債券、工業股，Joseph Little還推薦木材等原物料商品。