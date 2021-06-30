一名女網友氣瘋上網抱怨，表示男友居家辦公，原本期待可以多點時間陪她，豈料卻抓包他在看大奶妹直播，還斗內2990元！女網友氣憤表示「老娘胸小怎麼了嗎？之前不是說沒關係、不介意嗎？」，更說要不是疫情關係，一定立刻分手去住朋友家或回老家。眾多網友看完，紛紛勸告原PO：「去找其他的男朋友」、「去抖內一個大gg」。

女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，指疫情緣故男友改居家辦公，原本期待能多點時間陪她，豈料男友大部分時間都戴著耳機滑手機，問他在笑什麼，都說在看fb或YouTube搞笑影片。

前天原PO剛好在用男友電腦看劇，突然跳出信用卡消費通知刷了2990元，她想確認男友到底在搞甚麼鬼，就假裝撲倒男友，結果赫然發現「居然看到他在看直播！？還是我最討厭的那種大奶妹，趴在那邊玩玩具槍到底有什麼好看，而且還花了2千多抖內？」。

事後男友僅說會補送原PO禮物，原PO表示快氣瘋了，「誰希罕他的禮物，完全搞不清楚重點」，更說「老娘胸小怎麼了嗎？之前不是說沒關係、不介意嗎？還是男人都說一套做一套？大家有辦法接受男友花錢抖內直播妹嗎？我是真的不行」。

眾多網友看完紛紛搞笑回應：「男朋友不陪妳？成熟一點，去找其他的男朋友」、「才三千，我老公月中才抖了一個假奶主播13000呢~吵完架後好了幾天~現在又當我塑膠囉！剛剛又去儲值呢」、「什麼叫做大部分男生都這樣，傻眼.....我都抖5000的」、「色就算了，笨就不行」、「如果是我男友，我會叫他給我3000，我讓他抖到腳軟」、「我都叫我老公抖鳥給我看！我給他1000！」、「去抖內一個大gg」。