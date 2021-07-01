下半年會有哪些生肖的人可望過上順風順水的生活呢？搜狐網命理專欄「生肖不求人」點名，生肖屬虎、蛇、牛的人在下半年大走好運，身邊會出現許多貴人出手相助，讓事業運更上一層樓，但屬蛇的人在最近一周健康運不佳，應重視喉嚨痛及頭痛問題，建議少吃燥熱的食物，以免上火。

▍1.生肖虎

屬虎的人很重情義，個性成熟穩重，總給人很值得信任的形象，熬到下半年，生肖虎的人將會運勢大好，做生意者會有客戶主動找你合作，訂單量可望暴增，收入自然大漲。但在與人相處時，要注意克制自己的脾氣，盡量遠離酒肉朋友，經過一番努力，即可過上風調雨順的幸福生活，夜夜都能笑著入睡。

▍2.生肖蛇

屬蛇的人性格純真質樸，不愛出風頭，在下半年，採聽官剛好得「國印」吉星加持，運勢呼風喚雨，財運將會大增，可望賺翻天。不過，屬蛇的人在最近一周保壽官不幸趕上「飛廉」及「貫索」2顆凶星影響，導致健康運不太好，應重視喉嚨相關問題，同時，部分屬蛇的人會因睡眠不足導致頭痛，建議少吃燥熱的食物，以免上火。

▍3.生肖牛

屬牛的人天生比較低調，做事任勞任怨，但眼光長遠，很有成功的潛力。在下半年，屬牛的人即將走吉運，會有鈔票自動找上門，如果接住此時機，就能發現賺大錢的商機。另一方面，生肖牛的人在接下來4個月，在高人指點之下，會獲得更多賺錢竅門，切記要學會靜下心做事，不能過於急躁，相信努力奮鬥就是成功之道。