【回憶殺】香港樂團「Beyond」的傳奇主唱黃家駒於28年前的6月30日逝世，消息一出震驚兩岸三地粉絲，當年Beyond以一首《海闊天空》紅透半邊天，每個人都會哼個幾句，他們的歌曲對70年代的人來說是滿滿回憶，然而黃家駒的死因一直是個謎，網路流傳多個版本，其中之一竟然和被黑道追殺有關。

黃家駒出生於香港，一家七口住在狹小的房子裡，直到17歲他在鄰居搬家時撿到一把木吉他，從此開啟了他的音樂之路，黃家駒經過介紹認識了葉世榮，發覺對方是音樂知音，便決定一起組團，找來了黃貫中、黃家強，Beyond正式成團，成團初期，他們在練習時常因為太吵，遭到鄰居投訴，當時黃家駒還向銀行貸款開「永遠等待」演唱會，卻沒有得到迴響。

Beyond在當時紅透半邊天。（圖/翻攝自微博）

之後黃家駒嘗試轉型用粵語創作，再加入重金屬元素，發行首張專輯《再見理想》，然而銷售並不好，團員一行人還在街頭擺攤，就為了賣出專輯，黃家駒始終沒有放棄，從不停止創作，在他們不斷努力下，成績終於開始有點起色，樂團接連獲獎，1989年，Beyond發行專輯《Beyond IV》首度取得雙白金的銷售成績，黃家駒也開始跨足出演電影，1991年，Beyond更是登上紅磡體育館，一連舉辦了5場演唱會，攀上事業巔峰。

Beyond有許多歌曲都傳唱至今。（圖/翻攝自微博）

然而當時的香港黑道獨大，黃家駒為了躲避黑道找麻煩前往日本發展，1993年黃家駒在日本遊戲節目上，因地面溼滑撞向佈景板，導致支架掉落，當場頭著地跌落，直接陷入昏迷，急救了6天後不幸去世，不少媒體都推測，黃家駒的死因不單純，是香港黑道買通日本黑道動手腳，才會讓黃家駒身亡，儘管始終沒有獲得證實，但可以確定的是，黃家駒的歌聲將會永留在每個人心中。