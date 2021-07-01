告別6月來到7月，在7月7日小暑節氣後，運勢又會有一波變化。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬兔、龍、馬、雞、豬的人在7月鴻運當頭，尤其在7月7日小暑節氣後更是順遂，手邊的事都能順利完成，凡事有貴人幫忙，上班族有升職、加薪機會，創業的人也能讓事業更上一層樓，過著令人嚮往的生活。

▍1.生肖兔

屬兔的人7月7日小暑節氣後，有「三合貴人」出現，無論做什麼事都非常順利，心想事成、一帆風順。工作順順利利，可帶領團隊創造亮眼的成績。貴人的助力強勁，事事手到擒來，容易有不錯的收穫，會迎來更多發財機會，萬事不愁，快樂的日子讓人羨慕。

▍2.生肖龍

屬龍的人7月7日小暑節氣後，將步入「官星遇劫」運，能得到主管的認可，將迎接新的轉機，工作上會稱心如意，事業上有人幫忙，升職加薪快，前途一片光明。有機會展現實力，只要堅持下去就能看到成果。

▍3.生肖馬

屬馬的人命中自帶貴氣，他們天性善良，心胸寬廣。7月7日小暑節氣後，將步入「六合貴人」之吉運，吉星高照，鴻運當頭。做事非常順利，人緣好，有貴人扶持，一舉成名。整個月精力充沛，信心十足，好運自會來關照。

▍4.生肖雞

屬雞的人平時就很用心理財，頗有經濟頭腦，7月7日小暑節氣後，將步入「偏財坐梟」運，驚喜不斷，容易暴富，有偏財運要好好把握時機，但也要適可而止。單身男性桃花旺，可主動追求心儀的對象，容易告白成功。

▍5.生肖豬

屬豬的人7月7日小暑節氣後，有「三合貴人」之吉運，貴人相助，任何事都非常順利，好運氣多多。有幸得到他人的幫助，提升自我的視野，讓事業更上一層樓。財運也跟同步提高，收入上漲，快請客吃飯分享喜悅吧！

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