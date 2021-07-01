防疫期間在家追劇追的勤，想追劇又不想要互相干擾的時候，耳機是不錯的選擇，但是如果一天7-8小時戴耳機的話，對聽力的影響嚴重。在這樣的情況下，JLab 的新科技 JBuds Frames 就是一個很不錯的產品，你可將在它裝在你的眼鏡上，然後開啟適當的音量，享受立體音響的感覺，同時又不會吵到周圍的人，是一個滿不錯的創新產品，接下來就來看我們的開箱吧!

繼Bose推出藍牙音樂太陽眼鏡之後，越來越多品牌相繼進入這一新興領域。現在，JLab也宣布要參與藍牙音樂眼鏡的市場，推出JBuds Frames藍牙音樂眼鏡，與市面上大多數藍牙音樂眼鏡不同，其不是一體成型的眼鏡，而是兩個可以掛在眼鏡左、右鏡腿上的小型藍牙揚聲器，能夠適用於各類不同的眼鏡，不用擔心眼鏡會不適合自己。

【機體外觀】

JLAb Jbuds Frames與Bose Frames非常不同的地方在於，不是一體成型的太陽眼鏡造型，而是一對小型的開放式揚聲器，在背部有兩個掛鉤，可以掛在眼鏡的鏡腿上。因為揚聲器不是永久固定在眼鏡上，所以可以隨意調整位置，獲得最佳的音場，小編發現當揚聲器的前端貼近太陽穴尾端的位置，尾端則貼近耳朵的前方，能夠獲得最好的低音和立體感。

JLab JBuds Frames 外觀（圖／耳機人提供）

如果鏡腿厚度不夠，揚聲器掛上去會不穩的話，JLab還有提供4個矽膠固定套，能夠幫助穩定揚聲器。揚聲器上方各有一顆多功能按鈕，按鈕旁邊有一顆LED指示燈，顯示揚聲器的開關狀態和充電情況。

揚聲器後側轉角處則是16.2mm驅動器的位置，聲音將從這裡播放出來並傳送到耳朵。小編對其漏音程度進行測試，在最大音量的狀況下，距離一公尺會聽到很小聲的音樂，但聽得不會很清楚，有點像是Airpods 2聲音開很大聲的情況；距離兩公尺只剩下一點點聲音，再遠就聽不到了。

具有IPX4防水等級，可以防汗、防潑水，運動玩家也可以使用。（圖／耳機人提供）

同時具有IPX4防水等級，可以防汗、防潑水，運動玩家也可以使用。

JLAb Jbuds Frames 藍牙音樂眼鏡 － 規格及特色

【連接及延遲】

採用藍牙5.0連接技術，首次連線只需將左右耳開機，就會自動進入配對模式並跟手機進行連線。測試時發現，JLAb Jbuds Frames的連線範圍比很多真無線藍牙耳機都還要遠2至3公尺，且在連線範圍內不論是上下樓還是隔一道牆壁，音樂都不會卡頓或斷線。

【續航力】

單次充電可以連續播放長達8小時，而且可以單耳使用，所以如果想要延長單次充電的使用時間，可以兩耳交替使用，這樣最長就能使用16小時。JLAb Jbuds Frames使用的是專用充電線來充電，2小時就能將其充飽。

JLAb Jbuds Frames使用的是專用充電線來充電，2小時就能將其充飽。（圖／耳機人提供）

【聲音表現】

JLAb Jbuds Frames左右耳各內建一個16.2mm的動圈單元，並具有「JLab Signature」和「Bassboost」兩種EQ模式。以往在真無線藍牙耳機的部分，我們都會建議大家主要使用「JLab Signature」，但考慮這種開放式揚聲器容易缺乏低音，所以這次我們會建議主要使用「Bassboost」，其低音的表現，低音明顯且渾厚，支撐了整首歌，不會覺得聲音飄飄的。人聲和中高音恰到好處，溫暖又不刺耳。

其他頻段的表現也在水準之上，同時不同於耳機，有種立體音響的感覺，其空間感的部分，寬廣、明亮且有立體感，這是一般耳機較難呈現的表現，。

【通話】

使用JBuds Frames打電話時，我方語音非常清晰，但有低頻有點失真，且當在戶外通話時，對方表示背景噪音微弱，不足以淹沒我方聲音。

JLAb Jbuds Frames不是一體成型的太陽眼鏡造型，而是一對小型的開放式揚聲器。（圖／耳機人提供）

【心得總評】

JLAb Jbuds Frames最大的優勢就是可以適用於各式各樣的眼鏡，不用像其他品牌的藍牙音樂眼鏡會有款式不合或使用者不喜歡的問題。在聲音表現方面，因為有「Bassboost」模式，即使還是無法像封閉式耳機那樣清晰有力，但多少可以解決大部分藍牙音樂眼鏡會有缺少低音的困擾。更棒的是，現在市場上大部分的藍牙音樂眼鏡至少都要5千元以上，但其價格才新台幣1799元，是消費者想要進入藍牙音樂眼鏡領域最佳的入門選擇。