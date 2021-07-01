炎炎夏日不少民眾會在家中準備綠豆湯，或自己買個綠豆湯來吃。其實綠豆湯之所以自古以來常見出現在夏日甜品名單中是有原因的，藝文風澤中醫診所院長胡心瀕中西醫醫師指出，綠豆湯對身體的好處多多，並分享可同時加入的食材，以及應盡量避免的部分族群。

●綠豆湯清熱解毒好處多 皮是營養重點 要一起吃！

胡心瀕醫師表示，綠豆從中醫的角度來看屬涼性、味甘，具有清熱解毒、保護脾胃的作用，在夏天的時候食用，有助於消暑、預防中暑、預防喉嚨痛等，且綠豆本身也是富含膳食纖維的豆類，除了是個良好的蛋白質攝取來源外，也有助於腸道蠕動、解便秘，對於身體的好處相當多。

不過也提醒，吃綠豆時建議以帶皮的綠豆為佳，因為綠豆有非常多的營養大多位於綠豆皮，若只吃綠豆仁、綠豆蒜，恐怕吃下的營養並不多。

而中藥材中也有用綠豆至成的中藥「綠豆癀」，解毒效果更加，對於急性喉嚨痛、痘痘嚴重等部分發炎反應解毒效果佳，不過因屬中藥，非一般食材，若有需要建議先與中醫師討論再抓藥為佳。

(圖/今健康提供)

●防範夏天濕熱經典組合，綠豆湯加薏仁助利濕！

台灣夏天氣候濕熱，因此在綠豆湯中也常見薏仁做搭配，這食材也是胡心瀕醫師相當推薦喝綠豆湯時可加入的佐料，不僅提升、豐富口感，薏仁也是屬性偏涼的一種食材，且最主要的特點就是利濕，和綠豆湯加在一起，不僅消暑，也有助排除體內的濕氣，保護脾胃的效果也會更好，也有助避免拉肚子。除了薏仁以外，也可以放進具有助健脾的蓮子等食材。

(圖/今健康提供)

●綠豆湯營養健康又常見，但４族群不宜要留意！

不過即便綠豆湯清涼降暑，且也相當平民容易取得，但並非人人都適合食用綠豆、綠豆湯。胡心瀕醫師表示，正因綠豆屬於豆類，富含蛋白質，普林、磷含量偏高，對腎臟功能不佳者、洗腎患者較為不利，建議避免食用。

而民眾在吃綠豆湯時，為提升口感、風味，一般而言也多會加糖，高血糖、糖尿病患者就需要避免，或盡量以無糖為佳，一般民眾也要留意，以免增胖。

除此之外，因綠豆屬涼性，體質虛寒者也建議避免，而腸道功能不佳者也需留意，避免造成腹瀉。

另外，許多人認為吃綠豆有助保肝，但若要吃到達到保肝的效果，恐需吃到非常大量，在達到保肝之前恐怕已造成身體負擔，建議飲食上以營養均衡為佳，綠豆湯可於一般日常做為健康的甜品食用，但不宜過量。