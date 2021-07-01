部份新冠患者痊癒後會有後遺症。

一項美國研究顯示，無症狀新冠患者就算痊癒也會留下後遺症，這些後遺症顛覆大眾想像，常見症狀前5名依序為疼痛、呼吸困難、高脂血症（hyperlipidemia）、疲勞、高血壓。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國非營利組織「FAIR Health」日前公布報告，發現美國至少有40多萬新冠患者在痊癒過後仍因為後遺症就醫。

FAIR Health追蹤195萬9982名於2020年2月至12月期間確診新冠肺炎的患者的保險資料，發現當中45萬4477人在確診一個月後仍因為後遺症就醫，佔比約為23.19%。細究將近200萬名受追蹤的新冠痊癒者，其中無症狀患者佔比為55%，有症狀患者佔39%，曾因新冠住院者佔5%，只有失去嗅覺、味覺者佔1%。

進一步探究通報新冠後遺症的患者分布，45萬人中，高達49.89%曾經因為新冠肺炎住院過，27.48%有症狀，18.95%是無症狀患者。

值得注意的是，出現後遺症的患者分布在各個年齡層，當中也包含18歲以下未成年，最常見的5大症狀依序為：疼痛，包括神經發炎、與神經、肌肉相關的疼痛，約有10萬人因為疼痛就醫，在200萬人中佔比為5%；排名第2為呼吸困難，佔比達3.5%；第3為高脂血症，佔比為3%；第4為不適（Malaise）與疲倦，佔比為2.9%，這類痊癒者在運動過後通常會出現精疲力竭或頭腦混沌等「腦霧」（Brain fog）症狀；第5個常見的後遺症為高血壓，佔比為2.4%。

其餘後遺症還包括腸道症狀、偏頭痛、皮膚問題、心臟異常、睡眠障礙，還有如焦慮、沮喪的心理健康問題。

FAIR Health主席歌爾柏德（Robin Gelburd）表示，這篇研究最令人驚訝的部份是很多無症狀新冠患者痊癒後居然也有後遺症，她認為這點值得注意，因為可能有些人根本不知道自己曾經罹患過新冠肺炎，如果這些人持續出現以前從沒出現過的健康問題，醫生們或許可以朝新冠後遺症的方向檢查。

這項研究的另一個驚人發現是新冠後遺症居然包括慢性病，例如高脂血症及高血壓，美國退伍軍人聖路易健康照護體系（VA St. Louis Health Care System）的研究人員艾里（Ziyad Al-Aly）指出，部分慢性症狀將會延續一輩子，永遠為患者與家屬留下創傷。

不過這份研究也有些許限制，包括只追蹤私人健保保戶，並未含蓋那些加入公家健保或是完全沒有保險的患者，沒有健保的人通常可能面臨更糟的健康狀況，因此研究可能無法呈現新冠後遺症的全貌。

此外，研究也沒有比較患者和一般健康民眾之間的數據，無從得知患者痊癒後出現的新冠後遺症是否超出正常值。另外，有些人可能原本就有高血壓、高血脂等慢性病，只是先前從未檢查出來。