曾有位正值中年的科技業高階主管，每年花費近百萬做高級健檢，卻仍發現肝腫瘤時已經罹患晚期肝癌，無法接受地一狀告上法院。法院判定健檢中心有過失，原來該名主管是B型肝炎帶原者，健檢中心應為其安排比一般人密集的超音波檢查，才能早期發現肝癌，而非按照一般民眾每年一次的檢查方式進行。

台中榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師李騰裕醫師提醒，肝癌高風險族群應安排至少每半年一次的超音波追蹤檢查，才能早發現早治療。雖然如此，一旦發現肝癌時已進入晚期，也就是腫瘤已有血管侵犯或是肝臟以外的轉移，目前健保已有給付先進的口服標靶藥物，也有人有不錯的反應，患者不應放棄希望！

●新發現肝癌者 一半以上為60歲以下中壯年 醫呼籲5大高風險族群應密集追蹤

近年來隨著肝癌最常見的危險因子B型、C型肝炎的積極預防及治療，台灣的肝癌發生率排名已經從以前的第2名降至第5名，然而發生人口數仍然很多，每年約有一萬一千名新發患者。

肝臟的痛覺神經不敏感，早期多半無症狀而難以發現。李騰裕醫師說明，新發現肝癌的患者年齡以中年人最常見，有一半以上患者為60歲以下的中壯年。這些患者通常為家庭經濟支柱，罹癌除了會造成身心壓力，也帶來沉重的經濟負擔，對家庭衝擊甚大。

李騰裕醫師呼籲，民眾應瞭解自身是否屬於肝癌5大高風險族群之一，如：（1）B型或C型肝炎帶原、（2）長期飲酒造成肝硬化、（3）血糖控制不穩定、（4）肥胖造成脂肪肝、（5）有家族史等，應提高警覺定期安排檢查追蹤，避免如前述個案出現不適症狀時才發現肝癌。應依照個人風險程度不同，檢測的項目和密集度應有所差異，且高風險族群檢查應同時包含腹部超音波及抽血檢驗肝癌指標（例如甲型胎兒蛋白指數，AFP），可以提高早期發現肝癌的機會！

台中榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師李騰裕醫師提醒，肝癌高風險族群應安排至少每半年一次的超音波追蹤檢查，才能早發現早治療。（圖／NOW健康提供）

●晚期肝癌用藥延長7成存活期 口服標靶藥物有健保給付可望降低經濟負擔

李騰裕醫師強調，雖然很多患者罹癌時已進入晚期，但隨著醫療的進步，現有許多新型藥物可選擇。以晚期肝癌來說，主要有兩大類藥物：（1）標靶藥物、（2）免疫療法。現在口服標靶藥物已有健保給付，可以大大減輕患者的經濟負擔，尤以身為家庭經濟支柱的患者最有感。

其中在近年獲給付之口服標靶藥物，其可望延長患者整體存活期（overall survival OS）大於一年，無惡化存活期（progression-free survival PFS）及疾病無惡化時間（time to progression TTP）皆可達半年以上。李騰裕醫師指出，研究發現使用標靶藥物除了平均可以延長30%的存活時間，且大部分的副作用都可以妥善控制和處理。在此呼籲晚期肝癌並非絕症，應積極配合醫囑治療。

最後，李騰裕醫師提醒，一般民眾應該了解自己是否屬於肝癌的高風險族群，若是高風險族群應該諮詢醫師積極控制危險因子，例如藥物治療慢性病毒性肝炎、戒酒、調整飲食及生活習慣、良好控制血糖等，並積極安排定期的追蹤檢查。若是發現早期肝癌，就能提早接受根除性治療，療效很好。若不幸發現肝癌時已屬於晚期，目前也有先進的藥物可以治療，健保也有給付。患者不必放棄希望，為自己也為家庭著想，若能積極配合醫囑接受藥物治療，仍有機會獲得理想的治療效果，並提升生活品質！