台灣夏季又濕又熱的天氣已經讓人吃不消了，偏偏這個時候又遇到蚊蟲來搗蛋。根據研究發現，夏天是蚊蟲最常出沒的期間，也正是讓人聞之色變的日本腦炎、登革熱疫情及茲卡病毒的傳播期，其中又以白線斑蚊、埃及斑蚊為主要傳播媒介，另外，也是小黑蚊肆虐的高峰期，兩腿常出現紅豆冰的叮咬慘狀。

因為夏天是蚊蟲出沒、肌膚容易受叮咬傷害的高峰期，所以要如何防止蚊蟲叮咬顯得特別重要。家事達人陳映如表示，最實際的防蚊方法，就是把自己包得緊緊的，把裸露在外、容易被蚊蟲叮咬的部位包起來，並且要隨時注意蚊子的行蹤，別讓蚊蟲有機可趁。

不過，在炎夏把全身包緊實在令人難耐，陳映如說，如果受不了把全身包緊很熱的話，可以選購市售含有檸檬桉成分的天然防蚊液；另外，還有防蚊手環、防蚊貼片等商品。

根據研究，最有效的防蚊液必需含DEET成分，把防蚊液塗抹在身上，透過體溫的散發，讓蚊蟲不敢靠近；防蚊手環、防蚊貼片也是同樣原理，只是改成手上配戴或貼在肌膚上，所以使用上的效果有所局限。值得注意的是，高濃度DEET容易造成皮膚或呼吸道不適，所以須謹慎使用。

此外，由於大部分家裡的蚊蟲可能都會順著蓄水池、化糞池沿著管線進入家內，在一般民眾拚命加裝紗窗、門簾都沒有防蚊效果時，陳映如提醒，不妨留意家中廚房、廁所、浴室等空間的排水口位置，還有門窗與牆壁間的縫隙，甚至在開關門的時候都要注意，才能加強杜絕蚊蟲侵擾。