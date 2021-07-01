吉兒才當上美國第一夫人不久，就上了Vogue雜誌封面，而梅蘭妮亞卻始終未能如願。

吉兒•拜登（Jill Biden）成為美國第一夫人雖然才短短幾個月，但已獲得梅蘭妮亞（Melania Trump）夢寐以求，但卻始終無緣的殊榮，那就是登上《時尚》（Vogue）雜誌的封面，再加上6000字的深入報導，大讚她是「女神」，還有「歡樂倍增器」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，70歲的吉兒在8月號的Vogue雜誌中，獲得了超級明星般的待遇。除了大篇幅的人物特寫外，還有曾為希拉蕊，以及蜜雪兒等前第一夫人拍照的名攝影師萊柏維姿（Annie Leibovitz）掌鏡，為她在白宮拍攝了好幾張燦爛迷人的相片。

吉兒似乎追隨著密友，也是前第一夫人蜜雪兒的腳步，獲得Vogue的青睞。當美國前總統歐巴馬主政時期，蜜雪兒共上了Vogue的封面3次。而這令前總統川普和共和黨火大，質疑為什麼梅蘭妮亞從未獲邀上封面。

吉兒的Vogue封面處女秀周二上線，整篇特寫中全無醜聞或批評，只有她娓娓道來身為教師的經歷，以第一夫人身分奔走全美，宣揚個人理念的感想，還有她在白宮的生活與婚姻點滴。此外，吉兒在這次訪談中，特別提及了4月的「網襪風暴」，當時她從加州返回華府，被拍到身穿黑夾克與短裙，足蹬黑短靴，秀出雙腿，後來引發推特（Twitter）上的黑網襪大論戰。

「大家會這麼注意每個小細節，真是令人訝異，」她並強調，「那並不是網襪，也不是蕾絲，而是很漂亮的長襪。」事實上，吉兒幾乎不談時尚，平常也沒有專屬造型師。這位第一夫人笑著說，她對有人在Instagram上追蹤她的每次穿著與髮型感到訝異不已。

當她談到自己選擇身兼教職和第一夫人時道：「有何不可，反正把事情實現就是了，對吧？」無論白宮有甚麼活動，吉兒都以教書為第一優先，她早上會透過Zoom教書，下午才參加官方活動。而她在搭乘空軍一號專機時，也會利用時間批改學生作業。