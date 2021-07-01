自從兩年前日本B聯盟開放「亞洲外援」名額後，台灣終有球員前往挑戰了！剛跟台銀結束合約關係的林郅為，1日確定加盟日本B聯盟第2級西地區的福岡新銳，預計先簽1年合約，合約金額暫不公開，他預定8月15日搭機前往日本跟球隊報到。

身高200公分的林郅為，在SBL第12季選秀會被台銀用狀元籤選走，效力3季之後跳槽富邦勇士，上季重回老東家台銀打球，場均5.1分、3.1籃板，更從2014年開始，陸續入選亞洲盃、雅加達亞運、世界盃資格賽等國際賽的中華隊國手。

「非常感謝福岡給我們機會，我會持續替台灣籃球員開拓更多元的路，」引薦林郅為前往日本逐夢的威妍運動行銷(@bksquad.tw)總監Ryan表示，「福岡會看上郅為，除了中華隊資歷，當然還有他的身材條件，期望他能在日本打出優異表現。」

林郅為並非首位前往日本職籃打球的台灣球員，目前效力富邦勇士的曾文鼎，曾在2011年短暫待過日本BJ聯盟大阪財神打了1季，當時他的身分也是亞洲外援，但在2015年，BJ聯盟與NBL合併成為B聯盟，至今還沒台灣球員加盟過。

至於林郅為所加入的福岡新銳，曾叫過福岡紅鷹、福岡BB男孩等隊名，2005年正式成軍開始打BJ聯盟，隨著BJ聯盟跟NBL合併成為B聯盟後，福岡新銳一開始從第3級出發，隨即拿下2016-17年球季第3級冠軍順利升到第2級。

接著在2017-18年球季，福岡新銳也拿下第2級冠軍升到第1級，卻只待了1季就因戰績欠佳與營運問題降回第2級，上季在第2級西地區拿下26勝33敗、排名第5成績，隨著林郅為的加盟，就看他能否幫助新東家重新回到B2強隊行列。