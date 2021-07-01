連續舉辦17年的全國稻米品質競賽首次宣布停辦，常獲全國米王常勝軍和百萬獎金的池上鄉公所和農民們紛紛表示可惜，日前活動照片。（蔡旻妤攝）

受疫情影響及西部稻米產區缺水休耕，連續舉辦17年的全國稻米品質競賽首次宣布停辦，而常獲全國米王常勝軍和百萬獎金的池上鄉公所和農民們紛紛表示雖無奈但仍得接受；農糧署強調，停辦競賽並不影響稻米品質，針對農藥監測仍嚴格把關，台東縣約有2000多公頃稻田加入產銷履歷，生產過程公開透明。

每年一期稻作收割後，不少農民都忙著把新割的好米，送交農會參加稻米品質競賽，然而今年連續辦了17年的全國稻米品質競賽停辦，由於無法讓專家聚在一起逐一檢視和品嚐各地稻米的滋味，並且連帶著各鄉鎮市農會分區舉辦的稻米競賽也得停辦。

池上張姓農民表示，拿不到獎金有些可惜！但農民還是本著把稻米種好的原則，在照顧稻田，也好啦，為了避免群聚，還是停辦比較安全。池上鄉長張堯城表示，對農民來講，少了好幾百萬的獎金，此外，他更肯定當地農民在農業技術已相當專精，雖沒辦比賽，品質一樣有保證。

往年舉辦的稻米競賽，會檢視農民用藥和裁培管理，而今年西部稻田缺水休耕，僅剩下北部、東部生產稻米。農糧署東區分署台東辦事處主任郭益成表示，賽事停辦不會影響稻米品質控管，依舊會嚴格把關農藥監測。另東部農民在多年輔導下普遍種植技術佳，台東縣已有20002多公頃稻田加入產銷履歷，稻米生產過程及品質都公開透明、「有跡可尋」，民眾依舊能吃到安全、美味的東部好米。

據了解，全台其他地區每年1次全國稻米競賽，池上鄉則每期稻米都有競賽，1年共舉行2次，提供池上農民切磋舞台，藉此更精進池上米的品質。