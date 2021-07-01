本土疫情延燒，北市觀傳局去年3月成立警消醫護加油棧，以不分平假日、每晚最高1600元的價格提供警消醫護入住。對此，台北市長柯文哲表示，明天起將擴大補助，不再限定北市公立醫院，私立醫院照顧確診者的醫護人員也可入住。

柯文哲表示，北市本來有警消醫護加油棧，若有警消醫護上班會接觸到確診者，怕感染家人而不敢回家，就可以去住北市警消醫護加油棧，一開始只限定北市公立醫院，但同樣都是照顧者，福利不應區分公私立醫護。

柯文哲指出，因此北市將擴大補助，明天開始凡是台北市，不管公立或私立，凡是照顧確診者的警消跟醫護，每天補助1600元，都可以免費住38家旅館。

北市觀傳局指出，北市為提供醫護人員安心休息的處所，去年3月疫情爆發時即成立「警消醫護加油棧」，並持續擴充合作旅館量能及適用對象，更在今天推出「感謝有你 北市挺醫護」免費住房活動。

觀傳局表示，目前提供1萬間房間免費額度，凡在北市醫院執業醫事人員在執勤與休息的住宿需求、或因執行防疫業務遭匡列居家隔離者，在今年7月1日至7月31日至合作旅館訂房入住，不限使用次數及天數，不分平假日，皆可安心入住。