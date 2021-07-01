台北市議會30日通過國民黨團2提案，發放防疫醫護獎金及市府購買居家快篩試劑供高危險群及弱勢族群使用，國民黨黨團書記長王欣儀指出，北市政府應盡快比照其他縣市提撥獎金及慰問金，以提振醫療救護團隊士氣，兩項提案皆已送北市府研議辦理。

北市議會國民黨黨團書記長王欣儀表示，有鑑於北市在疫情爆發後成重災區，6月17日柯市長宣示即日起進行「清零計畫」，但卻未針對民眾是否普篩、如何達到廣篩做法有明確宣示。

王欣儀認為，台北市疫情無法一直持續警戒下去，許多人生計已撐不下去，但若要想解封、清零，就必須先保護好所有高風險的人員，防堵好可能的防疫黑數、破口。

王欣儀表示，而台灣目前面臨到篩檢廣度、深度不足，使得新冠肺炎死亡率始終居高不下；現下印度變種Delta病毒已入侵台灣，傳染力更高，且還有許多的無症狀感染者因隱身於社區，都對防疫造成威脅。

王欣儀指出，國外在過去一段時間已累積許多抗疫經驗可做為參考！以英國為例，當地人民出入大型場館或安養院等高風險機構，都可先做自我篩檢。而民眾也可到家附近的藥局、學校等地做快篩。

王欣儀說，為了便民及提高快篩的速度跟頻率，英國政府更啟動快篩試劑「免費送到家」服務， 總量達數百萬份，讓民眾每人每週可申請使用2份快篩試劑（1份內含7組），且若是在家自主篩檢，快篩後，必須上網登記每次的篩檢結果。

王欣儀強調，反觀目前台灣食藥署核准的幾款快篩試劑，因剛上市、物以稀為貴，售價都要在300多元～2000元不等！現今疫苗數量嚴重不足，居家快篩試劑價格又相對昂貴，不是所有民眾都能自費負擔的狀況下，根本無法儘速找出隱藏在社區的黑數。

國民黨黨團提案要求，北市府在目前相關預算充足下，應儘速採購居家快篩試劑，免費提供給高接觸風險、但還沒有疫苗施打資格的類別市民及弱勢族群使用。

國民黨黨團呼籲，今市議會已通過「防疫醫護獎金」提案；北市政府應儘快比照其他縣市提撥獎金及慰問金，以提振醫療救護團隊士氣，給所有防疫英雄們更多鼓勵。