第11屆TIFA順利落幕，美國參議員盧比歐今天公布會前偕同多名跨黨派議員寫給美國貿易代表戴琪的信函。他們在信中懇請戴琪著重TIFA，開始為雙邊洽簽自貿協定做準備。

睽違近5年，美台貿易暨投資架構協定（TIFA）30日透過視訊重啟，雙方會談長達8小時。會中同意成立農業在內的多個工作小組，雙方也承諾強化互動解決貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天公開與民主黨籍參議員華納（Mark Warner）在TIFA復談前夕，偕同其他40名跨黨派參議員聯名致給戴琪的信件。

連署議員中不乏重量級人士，例如參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）、參院商務委員會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）、參院軍委會共和黨首席成員殷荷菲（James Inhofe）等，也有多位參院財政委員會成員在列。

議員們向戴琪表示，很高興看到她在建立早期優先事項時，把美台TIFA復談納入重點之一。前一次TIFA召開是在2016年10月，這對把台灣視為重要貿易夥伴的美國來說，實在太久遠以前。

議員們懇請戴琪，應著重TIFA會談，並開始為美台洽簽自由貿易協定（FTA）或其他初步協議的工作做準備。他們指出，美台貿易對話有其重大戰略重要性，維持美國在該區域的經濟影響力、降低台灣對中國的依賴，對確保印太區域的開放和自由十分必要。

議員們說，去年8月，總統蔡英文宣布計劃移除特定美豬美牛產品的進口限制，並在之後廢除，這些限制長期是雙方簽署FTA的重大阻礙。「美國是時候予以回報，展開（雙邊貿易協定）洽談，這麼做美方顯然也能有不少獲益。」

議員們表示，台灣是美國第10大貿易夥伴，超越人口較多的印度、法國和義大利，也是美國農產品第8大出口市場，且對勞工權益、環境保護採高標準。他們都確信美國與台灣洽簽的FTA，能作為高標準FTA的典範。

除了商業投資外，議員們指出，台灣已向外界證明他們是美國的「真朋友」、是蓬勃民主的典範。疫情期間，中國當局不許當地美國企業運送個人防護設備（PPE）回國，但台灣卻在美國最需要的時候，擴大PPE生產線。

他們說：「即使北京不斷試圖孤立、霸凌台灣，台灣仍擁有美國希望印太區域具備的所有特質：一個民主、擁有自由市場經濟，且值得美國信賴的夥伴。」1100701