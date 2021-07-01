《中天新聞》

本土疫情延燒，台灣全國三級警戒延至7月12日，餐飲業哀鴻遍野，雙北夜市29日展開「微解封」；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，若疫情持續往下，就會考慮有限度開放的可能性。媒體人吳子嘉表示，期待蔡政府把幾個官員換掉，換一些人好好的做，把BNT疫苗買進來，讓我們有疫苗，讓我們能夠活下去。他甚至指出，上星期五做了一個民調，50歲到59歲的國小畢業勞工民眾，居然有78%認為日子過不下去了。

美麗島電子報董事長吳子嘉28日接受《中天新聞》(節目影片3:50處開始)專訪時表示，我們期待這個政府，快點把幾個官員換掉，換一些人好好的做，不要有意識型態。把BNT買進來，讓我們有疫苗，讓我們能夠活下去。

吳子嘉接著舉例表示，上星期五做了一個民調，受訪者年齡大約在50歲到59歲，國小畢業，是家中的主要收入來源，教育程度比較低，屬於勞工民眾，他們有78%認為在台灣的日子過不下去了。

吳子嘉指出，大家看到股市很好、GDP很好、外銷很好，可是我們在最底層最辛苦工作的人，比如計程車司機、小攤販、一些貨運行司機或是開小吃店的，苦不堪言。行政院長蘇貞昌雖有紓困方案，但因為這些人沒有存款，也沒有報稅，什麼都沒有，連紓困的資格都沒有，只能在那邊坐以待斃，這些人比打不到疫苗的人更慘。

吳子嘉認為，紓困並沒有那麼複雜，全世界也都是普發，就是發現金。但蘇貞昌搞一個精準紓困，要把錢花在刀口上，但這又不是他的錢，更何況這樣做，恐會害們老百姓，不如把錢發了，不就沒事了嘛。