台語歌手莊振凱、鄔兆邦向來熱心公益，29日攜手投入信吉衛視捐贈醫療物資之旅，兩人首站到嘉義聖馬爾定醫院送上防護衣500件、隔離衣1000件及N95口罩1000個等醫療物資，莊振凱表示：「醫療工作人員辛苦了，你們不孤單。」鄔兆邦則說：「感謝醫護人員在最前線奮戰，希望大家都能在安全的防護下工作。」

鄔兆邦目前在購物台主持節目，業績頗旺，他表示現在大家防疫居家意識提高，近來防護罩口罩與零食等業飆漲4成，他每天出門工作防護更是滴水不漏。

莊振凱演出活動都告暫緩，防疫在家，創作靈感湧現，一口氣完成30首新創作，他的舅舅是蔡小虎，莊振凱表示感謝蔡小虎一直默默的支持打氣，「這就是最大的動力。」近來屏東爆出Delta印度變種病毒疫情，住屏東里港的莊振凱感嘆家中農作物彩椒銷量暴跌7成，呼籲：「屏東的農作物一向有口皆碑，農產品是無辜的，懇請大家能多多的鼓勵支持。」