台灣診所用棉花棒通鼻子讓日本人驚呆。(圖／影片截圖)

台灣診所時常用機器深入鼻腔，幫病患把鼻涕吸出。(圖／影片截圖)

過敏性鼻炎是最常見的慢性病之一，全台灣大約有4分之1人患此疾病，耳鼻喉科也成為患者們求助對象。一段台灣耳鼻喉科醫師治療鼻炎病患的影片上傳至YouTube後，意外在日本爆紅，成為日本人討論話題。

網友在YouTube上傳了一段「耳鼻喉科常見的局部治療」影片，透過影片可以看到，醫師治療為鼻塞所苦的病患，先是拿長棉花棒沾類固醇後，插進患者鼻子內部，讓神經收縮，暫時解除鼻塞狀態，噴藥後，醫師拿出吸鼻涕機器，小心翼翼深入患者鼻腔內將鼻涕吸出，接著再次噴藥，多道手續讓日本網友驚呼連連。

不少日本網友在影片下方留言：「還真的沒看過」、「光看就覺得鼻子好痛」、「看得我頭皮發麻」、「我忍不住重複了10幾次」、「這個我做完一定會哭出來」，但也有人表示：「我是唯一一個想做全套嗎」、「看了好想試試」、「看起來就很有效」。

居住日本多年的台灣網友則表示，日本診所的治療手段沒有台灣好，也沒有醫師會用棉花棒沾類固醇通鼻子，雖然有相關機器，但也幾乎沒在使用，基本上都只會問診然後就開藥，還滿懷念台灣的戳鼻子。

不過由於疫情因素，影片中的療程如今已全部停止，以防飛沫感染，也讓不少鼻塞常客大嘆很痛苦。