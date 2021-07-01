台灣近期發生的Delta變種病毒疫情引起許多人高度憂心，這些憂慮並非沒有理由，因為到現在為止，全球還沒有哪個國家防得住這種高傳染性的病毒擴散，稍稍能控制得住的只有少數幾個疫苗接種率極高的國家。台灣既然面對Delta變種危機，以疫苗在台灣各地開打的進度估算，至少還要半年以上才能達到7成接種率。民間捐助購買疫苗經過一個月來的耽誤仍未見消息，若無法加速接種，半年以上封鎖與大量死亡率恐難以避免。

據近日陸續發表的相關研究顯示，Delta變種毒株不只傳染力極強，其發病也快，重症率、住院率高，死亡率更是因此高居各變種新冠病毒之首。目前除了印度之外，英國、美國與部份歐陸國家也都因Delta毒株而再掀起一波快速擴散的疫情，有些國家被迫讓原已解封的城市再度回到封禁狀態。

以鄰近台灣的國家印尼為例，它與我們同樣耽誤了疫情尚未嚴重時的疫苗接種時機，今年以來只有7.3%人口接種2劑疫苗，接種情況雖然還比台灣好(台灣目前已接種2劑是0.2%)，但近期印尼在受到Delta侵襲後，每日新增確診已超過2萬例。該國衛生官員表示，因齋戒月後流動性增加，感染人數快速飆升，目前醫院爆滿，多數醫院已超過負荷能力，雅加達隔離病床佔用率達93%，印尼為此也開始推動嚴格的封禁措施。

近期印尼在受到Delta侵襲後，每日新增確診已超過2萬例。醫院爆滿，多數醫院已超過負荷能力，被迫露天搭建臨時帳蓬接待不斷湧入的病患。（圖／美聯社）

印尼這一波Delta病毒株重症與死亡率高，不只醫療體系面臨崩潰，更引起印尼民眾高度恐慌。（圖／路透）

近日一則在MedRxiv醫學論文預印平臺上發表的一項針對印度與Delta毒株的研究顯示，Delta的傳染性較Alpha增加了60%，更令人吃驚的是其免疫逃逸能力增加了45%。此項由美國哥倫比亞大學流行病學家萬洋所領銜的研究也預估，在先前因自然感染並痊愈後產生的免疫性，在遇上Delta毒株時大約有半數的情況出現免疫逃逸現象，亦即曾感染新冠病毒而痊愈者，會有50%的機會再感染一次Delta毒株。這樣的研究結果實在讓人更為憂心，如此反覆感染，別說已經出現的Delta+，未來恐怕還有更難厲害的變異毒株出現。

目前已知Delta疫情擴散的國家，幾乎都沒有防堵得住的情況，其中狀況較好的都是疫苗接種高的國家，例如英國與美國。英國疫苗接種快速推展後，疫情持續下降，最低到5月底每日1500例確診，Delta毒株擴散後又快速上升，目前回升至每日2萬例，專家估計可能一個月內會增至每日4萬例，德國為此已呼籲歐陸國家重新禁止來自英國的航班入境。

英國隨著疫苗接種快速推進，5月已陸續開放封禁措施，即便遇上Delta毒株疫情反彈，但7月19日的解封確定不再延期，因為對疫苗高接種率有充份的信心。圖為英國解除部份封禁措 施後的咖啡廳。（圖／路透）

但是，英國衛生部門指出，疫苗高接種率可以壓制Delta疫情持續上升。目前持續接種疫苗效果明顯，感染Delta的病患重症率降低，死亡率僅0.3%，較先前在英國發現Alpha毒株的2%死亡率要低了很多。因此，原訂6月底解封的政策在推遲到7月19日後，英國政府決定不再延後，將如期解除已有數個月之久的封禁措施，以早日恢復正常生活與經濟活動。

什麼樣的疫苗接種率讓英國政府有這麼高的信心？據官方統計，到6月底英國有超過4400萬人至少接種1劑疫苗，約佔計劃接種成年人口84.1%；其中有3300萬人完成2劑疫苗接種，佔61.6%。也因此英國雖然確診人數一周增長30%，但重症住院率大幅降低，在全部的92000個Delta病例中，完成2劑疫苗接種的病例死亡率為0%。

台灣目前疫苗接種率仍在8%的低水平，據「用數據看世界」(Our World in Data)統計顯示，近2周擴大接種的疫苗總數為115萬劑，按這速度每月將有230萬劑，就算疫苗夠用，台灣所有人至少接種1劑大約需要10個月，若估6~7成接種率能控制Delta疫情並解除封禁，算算至少也得6個月以上。疫苗接種速度慢，最重要因素仍是疫苗數量不足無法擴大接種規模，捐贈疫苗也會很快用磬，國產疫苗仍無法安全上市，民間捐贈疫苗採購案仍脫泥帶水毫無進度，看來台灣民眾勢必躲不掉Delta所帶來的醫療系統崩潰與高死亡率，而且民眾還要有至少半年以上不能恢復正常生活的心理與物質準備。