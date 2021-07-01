為了解各種不同種類咖啡的飲用量，與慢性肝病(CLD)之間的關聯性，英國南安普敦大學與愛丁堡大學組成的研究團隊，針對近5萬名參與者展開逾10年的追蹤研究。結果發現，相較於不喝咖啡的參與者，飲用咖啡的人不論喝下的是哪一種咖啡，都能降低罹患各種肝臟疾病的風險。甚至，研究團隊還發現每天喝3至4杯咖啡的參與者，享受到對肝臟的好處也最大。

相關研究成果已發表於2021年6月份的期刊《BMC公共衛生》之上。論文指出，慢性肝病已成為全球健康的重要議題。自1990至2017年，全球因慢性肝病而死亡的人數，由899000人成長至132萬人。

同一時期，因慢性肝病造成生命年受到影響的人口，也由3050萬成長至4140萬人。其中，受肝病影響最深的區域當屬撒哈拉以南的非洲，其次依序為中南美洲、東歐與東南亞。

與此同時，咖啡已成為風靡全球的流行飲品。現有研究發現，咖啡對於肝硬化與肝癌等慢性肝病具有預防性作用。這讓學界建議將咖啡列為潛在干預措施，以預防慢性肝病的高風險族群，病況進一步發展或演變為肝癌。然而，要達到有效干預要喝哪種咖啡，以及要攝取多少量才有效，學界卻未有定論。

為了解不同咖啡種類與咖啡攝取量，對慢性肝病產生的影響；研究團隊透過英國人體生物資料庫，徵集494585名參與者(咖啡飲用者384818人、不喝咖啡者109767人)並展開10.7年的追蹤研究。所有參與者必須接受體檢，提供尿液與血液樣本，並回答病史與生活型態，還須測量身體質量指數(BMI)。

透過問卷調查，參與者必須填寫每日攝取咖啡種類(研磨咖啡、即溶咖啡與無咖啡因咖啡)與飲用量，以及飲酒頻率與種類(如紅酒、白酒、啤酒、烈酒或蘋果酒)。透過Cox回歸模型分析，研究團隊評估參與者罹患慢性肝病、脂肪肝、肝癌與因慢性肝病而死的各項風險比。

在研究期間，共出現3600例慢性肝病，5439例慢性肝病或脂肪肝，184例出現肝癌細胞，另有301例死於慢性肝病。

結果發現，相較於不喝咖啡的參與者，喝咖啡的參與者罹患慢性肝病的風險降低21%，罹患脂肪肝的風險下降19%，出現肝癌細胞的風險降低21%，死於肝病的可能性則降低49%。

研究團隊還發現，雖然不論是即溶咖啡還是無咖啡因咖啡，都能對肝臟帶來裨益；但對喝研磨咖啡的人來說，各種肝臟疾病的風險下降更大。喝研磨咖啡的人罹患慢性肝病或脂肪肝的風險降低35%，出現肝癌細胞的風險降低34%，死於肝病的風險則下降61%。

研究團隊總結，這項研究證實咖啡可在肝臟疾病的早期階段發揮影響。不論哪種類型的咖啡，都有助於防止慢性肝病的形成。換言之，有鑑於全球慢性肝病的不斷增加，或許可將咖啡建議為潛在干預措施之一。特別是咖啡隨手可得，在收入較低、醫療保健不普及，卻有沉重肝病負擔的國家，實屬最經濟有效的干預措施。

不過，倫敦大學的戴維斯教授(Nathan Davies)卻提醒，儘管這項研究證實咖啡對肝臟的好處，但仍不能輕易斷定咖啡為對抗肝臟疾病的超級食物。畢竟，其他實驗得到的結果與這項實驗的結論正好相反。此外，該研究的樣本對象以社經地位較高的白人為主，恐怕不能適用於其他族群。

甚至，該實驗的數據來看，每1000名咖啡飲用者只有4人沒有罹患肝病，而每1000名不喝咖啡的參與者，卻有5人沒有罹患肝病。換言之，一定有比咖啡更具有實質影響力的因素存在。