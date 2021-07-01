彰化地標四度遭火焚 閒置15年重翻身又遇四死火劫

彰化火車站前喬友大廈30日晚間發生火警，一度將27名居家隔離民眾與4位旅館員工困住，最後不幸2男1女房客喪命及1名消防隊員殉職。（翻攝自彰化踢爆網）

彰化火車站前喬友大廈30日晚間發生火警，7至9樓作為防疫旅館，一度將27名居家隔離民眾與4位旅館員工困住，警消在清晨3時許將人救出，但仍有2男1女房客喪命及1名消防隊員殉職；其中殉職的消防隊員陳志帆今年33歲，2016年到彰化消防局服務，被發現時倒臥在旅館房間浴缸內，同袍發現後，緊急將全身燻黑的陳員抬出旅館外，圍著他不斷輪流跪地實施CPR，最後仍回天乏術，不少同仁當場淚崩，場面令人鼻酸。

根據調查，消防分隊在救出所有人後陸續點名，才發現1名隊員失蹤，緊急再度上樓找人後，才在9627號房的浴缸內趙找已沒有呼吸心跳的隊員陳志帆（33歲），陳男在103年考上消防員，2016年被派往彰化消防局東區消防隊服務，至今未婚，如今卻在救災過程中殉職，讓消防局同仁十分難過，全局上下氣氛低迷。

喬友大廈大火總計救援檢疫與工作人員共31人，搜救人員搜救過程中，讓每人穿上隔離衣逐一搭雲梯車下樓，期間有5人失聯絡不上，搜救人員凌晨左右救出所有人，但清查時發現有2男1女房客，以及1名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

消防局表示，防疫旅館住客含員工31人脫困送醫，最後一名住客獲救送醫時間為今天凌晨3時42分；另外，截至今天凌晨4時24分，有3名消防員在搶救任務中受傷或身體不適而送醫，其中1人失去生命徵象、2人輕傷，全數傷者分送彰化秀傳、彰化基督教醫院。