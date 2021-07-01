第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議落幕，行政院經貿辦表示，此次針對貿易與投資、提升未來貿易及合作的2大類多項議題充分溝通交換意見，會中達成多項共識，雙方同意透過相關工作小組，持續推動雙邊經貿工作，意味雙邊貿易對話將持續暢通。

行政院政委鄧振中表示，此次會議過程相當順利，台美雙方充分溝通交換意見，彼此滿意會談結果，美方表示深刻瞭解我方簽署雙邊貿易協定意願及決心，並認同透過TIFA會議有助強化台美雙邊貿易關係，均同意已為雙方深化貿易關係奠定良好基礎。

率領與談的經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，雙方此次洽談主軸為貿易與投資、提升未來貿易及合作2大類，就智慧財產權、供應鏈、醫療器材、數位貿易、貿易便捷化、金融、農業、數位貿易、環境、勞工及國際合作等多項議題，進行廣泛討論並達成多項共識。

在農業方面，楊珍妮指出，美方認知台灣致力遵守國際規範，雙方同意未來在TIFA架構下成立農業工作小組持續溝通，就彼此關切事項充分交換意見，致力減少貿易障礙，拓展雙方農產品市場。

醫療器材部分，雙方同意將簡化醫療器材審查文件程序，有利消費者加速取得所需醫療器材。同時，我方呼籲未來雙方透過合作，逐步以援助、技術分享或授權代工等方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗供應。

供應鏈方面，美方表示政府透過與盟友及夥伴合作以確保供應鏈韌性，其中強調與私部門及夥伴合作的重要性。我方則呼籲建立具韌性及安全供應鏈的重要性，並經由標準制定等方面合作，擴大包括半導體、疫苗生產與代工及電動車等產業研發、製造與人才培育能量。

國際合作部分，雙方同意在WTO、APEC等國際場域進行更多合作，包括WTO改革、對抗強制技術移轉、處理國營事業不公平貿易及電子商務等議題。美方亦深刻了解我方簽署雙邊貿易協定的原因及決心，並認同透過TIFA會議有助於強化雙邊貿易關係。

貿易便捷化方面，雙方同意將在WTO架構下，共同努力推動必要物資的加速流通及通關程序。我方呼籲在兼顧醫療安全與照顧病患福祉的原則下，就包括疫苗在內的防疫物資採快速取得方式完成通關，以加速取得防疫物資。