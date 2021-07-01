美國能源資訊局（EIA）周三（6月30日）公布報告顯示，上周（截至6月25日為止）原油庫存大減670萬桶，遠高於路透社訪調分析師預期的減少470萬桶。

美國上周原油庫存暴跌670萬桶至4.523億桶，此為連續六周下滑。Price期貨集團分析師費恩（Phil Flynn）表示：「整體來看，此報告顯示經濟重啟帶來強勁需求，促使煉油商增加產出。」

EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加150萬桶，市場預期為減少88.6萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少86.9萬桶，市場預期為增加48.6萬桶。