彰化地標四度遭火焚 閒置15年重翻身又遇四死火劫

6月30日深夜，彰化市地標「喬友百貨」大火釀4死18傷，死傷主要都來自該大樓防疫旅館，對此，喬友大樓主委、防疫旅館老闆蔡進峰受訪時還原火場慘況，直呼「煙還很燙，裡面很黑」，消防員冒險開鎖進入救人，全靠手電筒和意志力，甚至表示「只剩一間8625號房間還沒開，裡面有住一個人。」所幸該住客最後也順利被救出。

據悉，火警傳出後，蔡進峰緊急衝下樓，可不少員工、住客都受困，紛紛打手電筒在窗邊求救，因此蔡進峰應消防人員要求，一起闖入火場救災，帶領打火英雄重返現場開鎖，當時「煙還很燙，裡面很黑」，他強調得靠手電筒和意志力挺進。

火警傳出後，大樓老闆蔡進峰應消防人員要求，一起闖入火場救災、開鎖，當時「煙還很燙，裡面很黑」，他強調得靠手電筒和意志力挺進。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

此外蔡進峰懷疑，大樓2樓和3樓因為是閒置空屋，2樓有地毯，3樓有易燃物，也有少許裝潢，八大行業因防疫關係目前暫時不得營業，樓下就沒人管理，可能有不明人士進入，做什麼事他難以預測。

喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，1993年建好，是一棟綜合商業大樓，曾有KTV、遊樂場、百貨商場等進駐，後因多次大火等公安事件，商家逐漸撤出，最後成了蚊子樓。而蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業。