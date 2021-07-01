日本國民AV女優三上悠亞，從偶像女團轉戰拍成人片後，人氣居高不下，出道6年拍攝超過70部作品，穩坐暗黑天后寶座，近日她上節目暢談拍攝幕後秘辛，連片酬也大方公開了。

三上悠亞近日在深夜綜藝節目《祕密不出門》（じっくり聞いタロウ）中，暢談6年來拍攝AV的點滴，已有超過70部作品的她，憶起難忘的NG經歷，她表示曾在拍攝時，對手男優突然放了個屁，讓她不得不喊卡暫停拍攝，之後更留下嚴重的陰影，不想再合作。

三上悠亞除了拍AV外，還經營社群平台、副業。(圖／翻攝自日網)

而現在三上悠亞除了拍AV外，還積極經營各大社群，包括TikTok擁有190萬人關注，YouTube突破55萬人，Instagram吸引294萬人，根據不同社群平台，分享自己的不同面貌，吸引不少男性粉絲外，也因此圈了許多不知道她是AV女優的女粉絲。

因為圈了不少女粉絲，三上悠亞創立的服飾品牌「miyour's」造成熱賣，曾有10分鐘進帳1500萬的紀錄，而要兼顧的東西太多，因此三上悠亞現在每個月只會拍攝一支AV。

此外，外界最好奇的AV女優片酬，三上悠亞也透露，自己出道作片酬能買下東京世田谷地區的兩房，但大部分女優都是第一支作品片酬最高，之後就慢慢下跌，她也一樣相較剛出道是下降了，但如果銷量好片酬也會再提高，而主持人問到她現在的總收入，她僅笑而不答，但已讓眾人驚呼，認為她收入應該還是相當可觀。