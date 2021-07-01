歐盟在23日對會員國發布對第三國居民的邊境管制建議，在法國、比利時等國家紛紛開放台灣居民入境後，芬蘭也加入對台灣居民入境解禁的行列。

芬蘭政府6月29日的公告中，將台灣列入解禁國家，從7月1日起，台灣居民可以免簽入境芬蘭。

由於芬蘭衛生與福利研究所（The Finnish Institute for Health and WelfareTHL）將台灣列入低風險國家，因此台灣居民入境不需要有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰性檢測報告，入境後不需隔離檢疫，也不需有疫苗接種證明。

芬蘭衛生與福利研究所對於低風險國家的定義是，在過去14天內，感染案例每10萬人中不超過25例。台灣過去14天的數據是每10萬人有10.9個感染案例，因此被列為綠燈國家。

駐芬蘭代表處提醒，雖然入境芬蘭不需備有COVID-19陰性檢測證明或相關文件，但民眾仍應向航空公司確認，是否要求具備陰性檢測報告方可登機。

此外， 因台灣、芬蘭之間無直航，台灣居民須經芬蘭已解除非必要旅行限制的國家轉機方可順利入境，例如歐盟區域內奧地利、捷克、德國、義大利等；或非歐盟區域的日本、紐西蘭、新加坡、韓國、香港等。

駐芬蘭代表處表示，民眾出發前仍需注意上列國家隨時可能因疫情因素又遭禁，必須以芬蘭邊境管理局（Finnish Border GuardRaja）網站公告為準。（編輯：馮昭）1100701