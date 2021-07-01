高雄市鳳山區某社區大樓有5人染疫，經高雄市政府疫調，研判前後搭乘同一部電梯造成傳染，市府也公布大樓內環境圖、感染時序等，發現內部走道狹窄、通風不良及家戶距離間隔小，市長陳其邁表示，若未立刻進行清消，很可能整棟大樓會變傳染窩。

該棟大樓有60戶住戶，共有5名確診個案，為2戶家人，分別位於3樓及7樓。6月29日上午3樓一名女性住戶因出現症狀就醫，疫調人員發現她與已經確診住在7樓的案14415住同一棟大樓，女住戶進一步表示，其同住家人也有症狀，送醫後確診。

確診住戶分別位在3樓及7樓。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

疫調人員表示，兩家人彼此之間並不認識，7樓的2名確診者屬於仁武群聚案確診者，分別於6月21、23日染疫，沒想到幾天過後，3樓的3名住戶也相繼確診，盛行率為3%。陳其邁指出，該棟大樓屋齡近30年，60戶住戶均共用一部電梯及出入口，內部走道通風不良且狹窄，家戶間的距離很小，研判整棟大樓有共同感染源。

大樓內部環境曝光。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

大樓內部通風不良、走道狹窄。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

6月21日位於7樓的案14415發病日曾搭乘電梯，3樓住戶也在當日不同時間內搭乘，可能透過接觸，在密閉空件內被殘留的病毒感染，因此認為若無立即掌握及清消，「很可能整個大樓會變傳染窩」，因此除了大樓的住戶146人以外，也對附近商家共35人進行PCR採檢，累計採檢181人，結果均為陰性。

家戶間的距離小，再加上電梯內空間狹小、通風不良。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

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