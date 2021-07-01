有颱風了？氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，周六至下周三有熱帶系統通過菲律賓呂宋島，進入南海發展，花東有局部短暫雨的機率，各地有午後雷陣雨。氣象局也表示，預估周六到下周三有熱帶系統進入南海，是否會發展成颱，要等時間近一點時再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，最新歐洲模式模擬，周六至下周三(3至7日)有熱帶系統通過呂宋島附近，進入南海發展；美國模式模擬的位置、強度皆有差異，最終也是進入南海才有所發展；但兩模式模擬的熱帶系統，對台皆無直接影響。不過，皆會間接增多台灣附近的水氣，熱力不穩定度因此提高，午後對流增強並擴大其影響範圍。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下週一(5日)有熱帶系統通過呂宋島附近，進入南海(左圖)；美國(GFS)模式模擬的位置則在呂宋島東北方，強度略較歐洲模擬強(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮表示，周六（3日）南來水氣逐漸增多，各地晴朗炎熱、午後山區局部雷陣雨，有擴及部分平地的機率。下周日至周三（4至7日）南來水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，東半部雲量增多，花東有局部短暫雨的機率。

氣象局也表示，太平洋高壓南側的低壓區逐漸向西移動，當中有對流雲簇消長，有模式模擬，周六到下周三菲律賓東方有熱帶系統進入南海。隨著南方低壓區帶來水氣影響，東南部地區及恆春半島為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

而熱帶系統是否會增強成颱風？氣象局表示，現在問這還太早，由於不確定性較大，要等時間近一點再看。

至於近日天氣，吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，今日起太平洋高壓逐漸增強西伸，台灣進入夏季型的天氣。今、明(2日)兩天全台晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，今日北部最高溫約在36度左右，東南部因氣流過山沉降作用，最高溫更達38度以上，要注意防曬、防中暑。今日氣溫北部25至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至38度。