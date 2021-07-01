小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資6月30日雖回補台股近200億元，但累計今年以來仍賣超3972.55億元，但指數表現不僅未受影響，累計上半年漲幅達20.52％，位居全球市場前段班，由內資主導的「螞蟻雄兵」發力更加顯著，上半年零股、當沖、融資三大散戶指標表現熱絡。

【1】散戶總動員 三大指標站高崗

台股上半年成績單出爐，指數大漲逾3000點，並再創歷史新高紀錄，內資散戶功不可沒，包括零股交易、當沖買賣及融資餘額三大指標齊步走高，上半年累計金額達近年高峰水準，成為多頭新推手。

【2】價格再漲 DRAM廠旺到年底

由於韓系DRAM大廠季底嚴控出貨，6月下旬DRAM現貨價漲勢再起，標準型4Gb DDR4現貨價回升到4.5～5.1美元的歷史高檔區間，缺貨嚴重的利基型DRAM價格同步回升至今年高點，為第三季DRAM合約價全面上漲預先吹響號角。法人看好南亞科、華邦電、威剛、十銓、宇瞻等業者受惠於漲價效應，營運將一路看旺到年底。

【3】併奇力新 陳泰銘：新國巨對手剩四家

國巨30日宣布，將溢價10％換股合併同集團的奇力新，奇力新將終止上市並撤銷公開發行。國巨合併奇力新之後，將成為全球罕見橫跨電阻、電容、電感、磁性元件的旗艦級被動元件大廠。國巨董事長陳泰銘認為，新國巨的競爭對手僅剩村田、TDK、LittleFuse、Vishay四家，可以真正地打世界盃！

【4】散裝航運日租金 齊登3萬美元

鋼鐵增產等四大因素發威，預料掀起散裝航運新一波漲價潮！波羅的海乾散貨指數BDI在今年上半年平均2221點，遠高於去年的1066點、2019年的1353點，6月30日主要船型日租金同步站上3萬美元。隨著7月鐵礦石出貨旺季開始，接著北美穀物出籠，BDI指數與各型船隻日租金可望追高。

【5】英特爾新晶片難產 甩新CEO一巴掌

英特爾周二宣布，原定今年底投產的新一代伺服器晶片將延至明年第一季投產，意味著新執行長基辛格（Pat Gelsinger）的復興大業出師不利，使股價應聲下跌。