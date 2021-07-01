光學和電子技術廠光程研創（Artilux）宣布，獨創的短波紅外光（SWIR）雙模寬頻CMOS單晶片已完成驗證、並在台積電導入量產上市，可望開啟SWIR 3D影像發展新局。而公司擁有的關鍵SWIR 3D感知技術，亦可望加速推動車用光達（LiDAR）應用全面普及化。

光程研創表示，紅外線感測應用近年持續拓展，又以具穿透掃描特性的SWIR影像感知技術需求增加最多。目前市場的SWIR波段均為2D成像應用，少數高解析度成像陣列昂貴、無法與CMOS電子電路進行單晶片整合，且無法在SWIR波段呈現高畫質3D影像。

光程研創此次以基於12吋CMOS製程結合鍺矽（GeSi）技術，推出SWIR雙模（2D/3D）感知技術的單晶片，能在SWIR波段演繹更精細的2D與3D成像及辨識效果，滿足業界對微小化、低功耗、安全性、高整合度、具成本競爭力進行大規模量產的期待。

光程研創看好藉由獨創的SWIR雙模感知技術，可望嘉惠各項產業情境應用拓展，如消費市場的擴增實境（AR）、機器視覺或半導體製程檢測、工業品質管控、農產品新鮮度判定、醫療成分異物分析、環境系統監控、駕駛人監測系統（DMS）等。

而上述各項應用中，以自駕車市場的光達（LiDAR）應用近來最受矚目。光程研創看好透過公司擁有的關鍵SWIR 3D感知技術，可幫助客戶推出更親民的光達產品價格，加速推動光達應用全面普及化。

光程研創執行長陳書履表示，團隊此次以全球首創CMOS製程的SWIR雙模感知技術，締造3個世界第一及6大獨特優勢，寫下光學成像嶄新里程碑。未來將持續以紮實的創新技術實力加速光學感測等多元應用，盼引領新一波SWIR產業生態圈的蓬勃發展。