台新金(2887)6月30日完成併購保德信人壽的交割程序，正式完備金控版圖，成為擁有銀行、保險、證券三大核心業務引擎的完整金融控股公司。台新金預計將在8月23日、也就是股東會（7月23日）舉行後的一個月，將保德信人壽正式更名為「台新人壽」。

台新金表示，保德信人壽成為台新金控的一員之後，已著手申請更名為台新人壽繼續為民眾服務。原保戶之既有權益除了獲得完整保障之外，更可享有金控各子公司所提供之創新且多元的金融商品服務。

台新人壽預定的首任董事長及總經理將由蔡康、邢益華擔任。二位主管對於保險業務相當熟稔，亦是台新於眾多菁英人士中精挑細選後禮聘的專業人才，目前仍待金管會完成資格審查同意。

台新金併購保德信55億餘元，一部分是出售彰銀(2801)股票約27.5億元，另一半是是「短期借款」，台新金對彰銀持股占比將由22.5%降至18.65%。未來六年，將陸續逐步出清對彰銀股票，且不再提名人選參與彰銀董事會選舉。

台新金表示，再度感謝金管會給予的專業建議與指導、以及所付出之心力，也感謝美國保德信對台新金控的認同，提供台新併購保德信人壽的機會。