趙少康籲民眾用新台幣下架農產品。(取自趙少康臉書)

變種病毒Delta入侵南台灣屏東，衝擊盛產期中的芒果銷量，遭受無妄之災，訂單大受影響。資深媒體人趙少康昨(6月30日)在臉書直言，追根究柢，芒果何辜，政府防疫不力才是關鍵，上個月是彰化葡萄被退訂、這次是屏東芒果，下個月會不會有其他水果也被汙名化？

趙少康在臉書表示，Delta病毒入侵枋山，害慘了正值盛產的芒果，瞬間出現大批退貨，芒果不耐久放，退訂潮讓果農欲哭無淚，國民黨電商平台上架枋山小農的芒果，他跟主席江啟臣各認購100箱，希望拋磚引玉，協助果農度過難關。

不過，趙少康說，追根究柢，芒果何辜，政府防疫不力才是關鍵，上個月是彰化葡萄被退訂、這次是屏東芒果，下個月會不會有其他水果也被汙名化？政府最重要的是趕快把疫情處理好，水果是沒有問題的，謠言才可怕，除了退訂潮，宅配問題也讓果農損失慘重，貨運不送，眼見一簍簍的芒果長黑斑，讓果農欲哭無淚，中南部水果運不到北部消費重鎮，為了減少損失，只能就近便宜賣。

看完果農現況，趙少康要求政府立即介入，讓農產品宅配優先，尤其中南部水果蔬菜應該優先配送，不能不收，畢竟很多農民一年就等這一次收成過活。最後他更呼籲，今年台灣雨水不多，水果甜度大幅提高，加上受疫情影響，外銷量減少，高品質的水果都留在台灣，大家真的可以趁機會多吃台灣水果，大飽口福也以實際行動協助農民，用新台幣下架農產品。