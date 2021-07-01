「美麗廚房」沙拉區內有女性喜歡的夏日輕食，包含「鮮蝦凱撒沙拉」、「千島燻鮭魚沙拉」與「酪梨田園沙拉」。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」義式區有艾麗酒店La Farfalla義式餐廳規劃的「燉牛頰肉拿坡里牛豬肉醬斜管麵」等義式美味。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」港式區有由專人現切的「片皮鴨」整隻，每份980元，另有「燒鴨例牌」「燒肉例牌」與「油雞例牌」等。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」披薩區內有義大利APN拿坡里披薩職人協會認證，由主廚每日手工製作現烤。（圖／寒舍艾美酒店）

台北寒舍艾美酒店攜手寒舍艾麗酒店打造的「美麗廚房」，可買到2飯店經典菜色。（圖／寒舍艾美酒店）

.台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店共同打造「美麗廚房」，可購買「夏日海鮮季炭烤綜合海鮮」。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」夏日海鮮季推出「綜合散壽司」，是用圓形餐盒盛裝。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」菜色豐富多樣，麻辣控可以買到「麻辣燙牛五花」。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」內的義大利Pasta選擇多樣，圖為「焗烤龍蝦明太子義大利麵」。（圖／寒舍艾美酒店）

「美麗廚房」提供「法式薄餅」外賣。（圖／寒舍艾美酒店）

台北寒舍艾美酒店以自助餐廳改裝的「美麗廚房」，可以買到各式精選甜點。（圖／寒舍艾美酒店）

台北信義區再增一家「五星級Buffet美食外賣店」！為擴大搶攻外賣餐飲商機，寒舍集團旗下位在台北信義區的台北寒舍艾美酒店攜手姐妹飯店寒舍艾麗酒店，將寒舍艾美酒店內占地120坪Buffet自助餐廳改裝為提供各式外賣餐飲美食的五星級外賣店「美麗廚房」，全新餐飲美食外賣店並將於今（7／1)日正式開賣，預料將吸引在家悶久了的食饕與吃貨前往「覓食」採購。

「美麗廚房」是寒舍集團將台北喜來登飯店館內自助餐廳「十二廚」，打造為美食外帶「大販店」之後，第二個五星美食外賣店，也是繼台北君悅酒店「凱菲食集」之後，信義區內第二個「五星Buffet美食外帶店」，隨販售空間加大，外賣品項也將增加，並推升業績成長。

寒舍艾美酒店經營高層透露，6月中旬後信義區外帶自取餐飲的客人漸增，寒舍艾美酒店便當銷售量從初期每天300個，現在每天銷售超過1200個。因應此一成長趨勢，並提供更豐富多樣的外帶美食品項，滿足消費者「出門一次購足」的需求，故而決定整合姐妹飯店艾麗酒店餐飲資源，共同打造「美麗廚房」，目標帶動外帶餐飲業績成長三至四成。

今（71／)天正式開幕的「美麗廚房」，營業時間為每日上午11點至晚上7點，為有效控制人流並保持安全距離，進場將採總量管制。120坪寬敞的空間內規劃有十大主題取餐區，包含日式、義式、粵式、燒烤、沙拉與甜點等，供民眾外帶自取的餐飲美食品項超過120種，價格自25元至3299元不等。

在「美麗廚房」可兼購買到寒舍艾美的「爐烤美國牛排」，以及寒艾麗的「戰斧牛排」等2飯店熱賣的人氣美食。「一個賣場可買到兩飯店美食」，是「美麗廚房」想強攻的亮點。

觀察到信義區上班族與家庭客群的消費模式不同，「美麗廚房」外賣餐食規畫有「單點」「組合餐」，除了可以單品販售，並針對家庭客設計推出「豪華自由配」，消費者可從150元起至499元不等的35款指定商品中，任選6款自由組合搭配，每人只要1299元或憑效期內的探索廚房平日餐券同享優惠。

寒舍艾美酒店表示，為滿足家庭客群與周邊住戶的假日周餐需求，所以此次特將「爐烤美國牛排」、「焗烤龍蝦明太子義大利麵」等相對高價的料理，皆列入指定商品中，讓「豪華自由配」更物超所值。

「美麗廚房」開幕首推海鮮季，特別推薦焦香四溢的「炭烤綜合海鮮」與「炭烤季節時蔬」，以及味蕾偽出國料理包含義式「什錦海鮮細扁麵」與「鮮蝦凱撒沙拉」，還有滿盈南洋風情的「泰式酸辣拌海鮮」等，盛夏海鮮美味每份180元起。