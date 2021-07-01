全國進入三級警戒，政府為防疫斥資8億推動簡訊實聯制。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇指出，因簡訊實聯制只能保存28天，從5月19日上線後，全國16縣市僅調用303項資料，詢問指揮中心後的回答是「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難」，這讓她氣憤難耐，忍不住要請教行政院政務委員唐鳳，簡訊實聯制功能何在。

王鴻薇昨日（6月30日）在臉書發文指出，根據中央疫情指揮中心資料顯示，簡訊實聯制從5月19日上線後，共有16縣市僅調用303項資料，讓她不禁質疑簡訊實聯制「真的有用嗎？到底有什麼用呢？」

王鴻薇表示，在澎湖縣5月底出現首起本土確診病例，地方人心惶惶，該名確診婦人一度病況嚴重，入院即昏迷插管，無法配合詢問做疫調，本想利用簡訊實聯制，當時有請教中央流行疫情指揮中心，得到的回覆是「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難」，顯然實聯制根本無法發揮作用。

對此，王鴻薇痛批，簡訊實聯制只能保存28天，且進入進場所後與誰接觸、停留多久都沒辦法確定；換言之，全台民眾每天這麼麻煩的出入掃碼，不但可能沒什麼用，甚至還有侵害隱私，不當使用的疑慮。「花了將近8億的預算，居然只是叫民眾每天掃身體健康的？」加上政府的不當使用，對於這樣的成效與疑慮，令她忍不住要請教唐鳳：「簡訊實聯制功能到底為何？」