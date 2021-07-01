上百架戰機為中共建黨百年大會準備。取自新華社

中共建黨百年大會於今天（1）日上午8時在北京天安門展開。整場大會從空中護旗梯隊拉開序幕，首先由運輸型直升機下面掛載中共黨旗及賀詞飛越天安門上空。

而後由29架直-10及直-19直升機組成「100」字樣代表中共建黨100周年，及由10架殲-10戰機組成「71」字樣代表大陸建國71周年，飛掠北京天安門上空。再來由15架大陸最先進的殲-20匿蹤戰機組成3個飛行梯隊隨後飛掠上空，最後由教-8教練機釋放10道彩煙結束空中分列式。中共總書記習近平在空中分列式期間隨著各式戰機飛過不斷拍手。

在空中分列式結束後，由大陸總理李克強宣布中共建黨百年大會正式開始。解放軍預先布置的59門禮炮鳴放100響，大陸國旗護衛隊官兵護衛五星旗從北京人民英雄紀念碑行進至廣場北側升旗區進行升旗。而後由全國人大常委會副委員長萬鄂湘宣讀賀詞，習近平而後發表重要講話。