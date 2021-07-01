合庫金(5880)旗下合庫銀城東分行於昨（6月30日）晚17時20分接獲實習生確診消息，已立即通報總行，安排專業清潔廠商進行全面消毒作業，提供同仁與客戶安心的營業廳環境；另合庫銀也規劃分行全體同仁進行快篩作業，安排與實習生辦理移交作業接觸之同仁，自今日起實施居家辦公。

合庫銀表示，該確診實習生之工作以定存業務為主，工作時均配戴口罩。合庫配合中央疫情指揮中心宣布第三級警戒，於5月18日通知各營業單位即日起暫停產學合作之實習，因此該實習生自此未進入分行辦公，後於6月25日至分行辦理移交作業約莫30分鐘，未與客戶接觸。

合庫銀行也宣布，今年新進人員甄試因應本土疫情升溫、全國三級警戒，報名期限將延長至7月15日，筆試及面試日期則分別調整至8月15日及9月25日，並特設北、中、南三區考場以分散人潮，讓有志於加入合庫的求職者能安心報考及應試。

疫情警戒期間，合庫在董事長雷仲達指示下，全力配合政策執行各項防疫措施，包含異地/異樓層辦公、居家辦公、分流彈性上下班及緊急備援等，並為減輕員工家庭照顧之需，給予優於法令規定的最高14天有薪防疫照顧假，更為員工投保防疫（法定傳染病）保險及COVID-19疫苗接種保險。