美股周三漲跌互見，台股今(1日)開盤以17801.19點、上漲45.73點開出，指數隨即攀升至17839.24點，再創歷史新高。

美國6月小非農(ADP)就業人數為69.2萬人，優於市場預期，但也加強聯準會(Fed)縮緊貨幣政策的預期心理，標普500指數再創新高，收盤上漲5.7點或0.13%，收在4297.5點，道瓊工業指數終場上漲210.22點或0.61%，收在34502.51點，那斯達克指收盤下跌24.38點或0.17%，以14503.95點作收，費城半導體指數收盤下跌3.55點或0.11%，收在3345.31點。台積電ADR收盤下跌0.06%，聯電ADR則下跌1.36%。

美股三大指數已連續第5個季度上漲，標普500指數在第2季累計上漲8.2%，道瓊指數上漲4.6%，那斯達克指數上漲9.5%。

台股30日開高走高，盤中創下17722.92點的歷史新高，終場加權指數則收在17755.46點，上漲157.27點，也創下收盤新高紀錄，成交值5341億元，三大法人合計買超226.04億元，其中，外資及陸資買超200.07億元，自營商買超27.16億元，投信則是賣超1.19億元。累計台股第2季指數大漲1324點，上半年大漲3022點。

法人表示，時序進入7月，隨著台灣疫情趨緩，台股重量級法說會及股東會將陸續登場，以及美股進入第2季財報行情，台股仍與美股高度連動下，有利指數向上盤堅。