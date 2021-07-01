中共成立100周年大會7月1日上午8時登場，中共總書記習近平發表重要談話。

習近平表示，經過中共、中國各族人民持續奮鬥，實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。

【LIVE直播】大陸共產黨成立 100 周年大會｜2021.07.01

習近平說，中華民族是世界上偉大的民族，有著5000多年源遠流長的文明歷史，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。1840年鴉片戰爭以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，中華民族遭受了前所未有的劫難。從那時起，實現中華民族偉大復興，就成為中國人民和中華民族最偉大的夢想。

習近平指出，為了拯救民族危亡，中國人民奮起反抗，仁人志士奔走呐喊，太平天國運動、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命接連而起，各種救國方案輪番出臺，但都以失敗而告終。中國迫切需要新的思想引領救亡運動，迫切需要新的組織凝聚革命力量。

習近平說，十月革命一聲炮響，給中國送來馬克思列寧主義。在中國人民和中華民族的偉大覺醒中，在馬克思列寧主義同中國工人運動的緊密結合中，中國共產黨應運而生。中國產生了共產黨，這是開天闢地的大事變，深刻改變了近代以後中華民族發展的方向和進程，深刻改變了中國人民和中華民族的前途和命運，深刻改變了世界發展的趨勢和格局。

習近平說，中國共產黨一經誕生，就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興確立為自己的初心使命。一百年來，中國共產黨團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。

習近平說，為實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，浴血奮戰、百折不撓，創造了新民主主義革命的偉大成就。新民主主義革命的勝利，徹底結束舊中國半殖民地半封建社會的歷史，徹底結束舊中國一盤散沙的局面，徹底廢除了列強強加給中國的不平等條約和帝國主義在中國的一切特權，為實現中華民族偉大復興創造了根本社會條件。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺淩的時代一去不復返了。