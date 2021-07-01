72歲的孫先生罹患房室傳導阻斷併心搏過緩多年，裝置傳統心臟節律器治療十餘年，近兩年開始有心衰竭症狀，包括呼吸喘及無力，左心室收縮功率，也就是左心室將血液打出去的能力僅剩43%，不及正常值的50%以上。

收治案例的高雄長庚心臟內科陳煌中主治醫師指出，孫先生雖然左心室功能下降，但卻不低於健保規定的嚴重心衰竭標準小於35%以下，因此無法申請心衰竭病人專用的雙心室再同步化治療節律器，恰好心臟節律器電池沒電要換電池，因此重新裝置了一條新的導線刺激左束支起搏，在急性期術後，左心室功能在較符合生理性心臟節律器的刺激下可達到55%。

●生理性心臟節律器：心搏過緩治療的進階版

心搏過緩是指每分鐘心跳少於60次，常見的病因有竇房結功能異常及房室傳導阻斷，因而心輸出量低下，引起疲倦、頭暈、昏厥等症狀。

對於像孫先生這樣因頻繁心臟節律器電刺激，造成左心室收縮功率下降；或房室傳導阻斷合併心臟節律器電刺激比例大於40%的病人，現今治療指引或專家建議可將節律器導線裝置到希氏束，或是裝置到左束支，兩者統稱「生理性心臟節律器」，此治療方法是更符合生理功能的節律器治療方式。

陳煌中醫師解釋，正常的心臟電流傳導神經路徑，是從竇房結開始發出訊號，經過心房往下傳到房室結，在房室結下傳到心室時，會經過一小段名為「希氏束」的神經，往下再分為左束支及右束支，進而引起左右心室的同步收縮。

生理性心臟節律器：心搏過緩治療的進階版。(圖/健康醫療網提供)

陳醫師提到，傳統的心臟節律器是裝置在右心室的肌肉上，若節律器發出電刺激在肌肉層，電流傳導方向是逆行的，較不符合生理特性；若是將心臟節律器導線裝置在希氏束上，由此做電刺激，電流傳導會很均勻地往左束支及右束支傳導，因此就會導致較符合生理性的電刺激心臟收縮。

「這個手術需要一定的技術。」陳醫師坦言此術式不普及的原因，主要是將節律器裝置在希氏束或左束支的位置，需要特殊導管及導線，尋找到確切位置也非常有挑戰性，因此執刀醫師至少需要累積10幾例以上，甚至到40例的經驗，才比較容易上手。

陳醫師提到，若是將心臟節律器導線裝置在希氏束上，由此做電刺激，電流傳導會很均勻地往左束支及右束支傳導，因此就會導致較符合生理性的電刺激心臟收縮。(圖/健康醫療網提供)

●生理性心臟節律器術後 不良事件下降最多達3成

根據格伊辛格心臟研究中心的Pugazhendhi Vijayaraman醫師團隊研究顯示，病人在接受生理性心臟節律器治療後，發生不良事件包含死亡、心衰竭住院、需升級裝置雙心室再同步化治療節律器的風險下降達3成，因此有逐漸興起的趨勢。

生理性心臟節律器最理想是裝置在希氏束纖維的心臟節律器，但有一成的病人可能有較高電刺激閾值，造成減少電池使用年限。而左束支心臟節律器可提供更穩定的左心室心臟刺激，可能是未來生理性心臟節律器發展的趨勢。