台北市好心肝診所爆發私打疫苗風波，衛生局長黃世傑表示將負最大責任，已向市長柯文哲提出請辭，並獲柯慰留。不過，昨舉行北市議會大會，黃世傑卻未出席，與會的市議員才知黃請假一個月且未先事先告知，對此，無黨籍台北市議員林亮君表示，就自己所知，黃世傑過去已經兩度提出辭職，但都遭柯文哲以「不能陣前換將」為由拒絕，現在卻出現這種「陣前無將」的情形，這是誰的問題，是黃世傑還是柯文哲？

林亮君昨（6月30日）在臉書發文表示，昨天議會的大會，桌上擺了一張黃世傑向議會的公文，在防疫期間，衛生單位的最高長官，在此時向議會告假實在相當不妥，而且是請假一個月，從6月28日到7月27日。林直言，在議場質疑此事合理性，衛生局副局長陳正誠僅表示：局長受到廉政委員會調查，必須迴避。

然而，林亮君稱，自己向法務局長確認是否有迴避的法源依據，法務局長卻說：廉政委員會的相關法令「並無要求」受調查者必須向議會迴避，林痛批，這是什麼羅生門？局長到底為什麼需要迴避，並向議會請假？她認為並沒有一個完整可接受的理由。

林亮君強調，從昨天開始到周五（7月2日），台北市議會目前要二讀審查的提案跟決算，跟檢調正在調查的疫苗案件沒有聯，雖然公文上寫黃世傑局長6月28日到7月2日向台北市議會請假，但在追問下才知道原來是跟市府請了整整一個月的假，從6月28日到7月27日。林質疑，「台北市難道已經戰勝疫情了嗎？市民們的生活都恢復了嗎？為何市府的領導階層竟然現在開始自亂陣腳」？

林亮君稱，就自己所知，黃世傑過去已經兩度提出辭職，但都遭柯文哲以「不能陣前換將」為由拒絕，現在卻出現這種「陣前無將」的情形，這是誰的問題，是黃世傑還是柯文哲？林直言，自己不清楚這是否因為黃世傑和柯文哲之間在防疫政策上的摩擦，導致現在這樣詭異的狀況，她的立場很簡單，台北市防疫作戰不能出現如此重大的組織空窗，這不僅會影響防疫政策的調度，更會削弱第一線抗疫人員的士氣！

演變至今，林亮君痛批，柯文哲應該要負起最大的責任，在記者會上的防疫政策一變再變，搞得衛生局無所適從，讓市長的恩師在第一線為學生擋子彈，柯文哲成天自誇功勞，她實在也是為黃局長抱屈；林呼籲，請黃世傑立刻銷假回到議會列席，完成在開議期間應盡的義務與責任。涉及檢調調查的相關業務，可以交由衛生局其他主管代為執行，衛生單位最高決策者，不能就此缺席。

對於黃世傑請假所引發的爭議，據《自由時報》昨報導，北市府發言人陳智菡指出，北市疫情趨緩，加上全案正在調查，所以柯文哲准予黃世傑的請假迴避。