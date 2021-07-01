李蒨蓉6年前因阿帕契事件重跌，靠宗教信仰挺過挫折，她與老公李德立結婚17年，育有2子，近來因疫情影響，大多在家抗疫，人與人相處時間變多，摩擦也增加，上月23日她透露因此跟老公大吵一架，還冒出離婚念頭。事隔一周，今(1日)凌晨她分享還是決定跟老公和解，並承認雙方已經同床異夢多年，聊開後也都學會放下。

李蒨蓉上週透露跟老公大吵一架，她氣到手發抖、爆粗口，原因不是什麼大事，只是平時生活的累積，她為此跟兒子預告想要離婚，兒子秒問那他要跟誰？李蒨蓉才頓悟家庭是孩子的全部，為母則強，她也只好把眼淚吸回去。

李蒨蓉發文。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

李蒨蓉昨再度發文，透露自掀家醜後得到很多迴響，有人說她的父母都70多歲，至今還是會吵架，也有熱情的女生朋友說會把家裡客房準備好，隨時歡迎李蒨蓉去睡，李蒨蓉則說，她19歲那年與老公相識相戀，如今已經攜手24年，沒有人會隨便脫口說出放棄，為了家庭圓滿，她相信雙方都做到不少犧牲。

對於長跑多年的婚姻，李蒨蓉表示，婚姻二字說穿了就是互相陪伴，「你給我多少、我給你多少」，「女人心海底針，不是因為我難猜，我只是需要被愛」，原本她真的打算離家出走，卻發現家裡的寵物突然生病變卦，「也好，上帝透過毛小孩提醒我，不要任性」。

李蒨蓉透露已和老公和解。（圖／中時資料照片）

為了維持婚姻，李蒨蓉決定回到和老公的臥室，不再睡沙發，「我們夫妻決定，心平氣和切談一談，不再著眼於事件，而是討論情緒為何而來？是什麼樣的因素埋下了我們的情緒地雷？」，「我們願意軟化，說出自己真實的需要，在愛裡沒有羞恥、顏面的問題」，並強調她沒有委曲求全，只是甘心藉由婚姻成為更好的人。

對此，黃小柔說：「給妳一個大大擁抱，我也要好好反省一下了」，李培禎表示：「謝謝妳願意分享，婚姻最真實的一面。畢竟婚姻生活不是童話故事」，其他網友也為她打氣：「兩人在一起不是只有愛情，還有柴米油鹽醬醋茶⋯⋯加油」、「好感動正向的表述，謝謝妳帶給我們對愛真實的了解」。

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