一句話就能讓對方心癢癢！

不管是處於曖昧讓人受盡委屈的階段，或是苦苦暗戀不知對方到底有沒有意思時，很多人都會使用一些術語表達不同的感情狀況，除了綠茶婊、工具人等大家都已經非常熟悉的詞語外，也有許多人會說「掛睡」、「鹿了」等流行語，猛然一看完全猜不出是什麼意思，讓人一頭霧水。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些網友熱議的情場流行語，愛情就像高手過招，先懂得對方在說什麼才能勝券在握～

image source：《無法抗拒的他》劇照

NO. 10 素炮

例句：「不做愛，只約素炮。」

聽過約炮、約跑，那你聽過「素炮」嗎？「素炮」指的是兩個人約出來開房間，但不發生關係，只是單純地擁抱、一起睡覺，類似「純抱睡」的意思。有些人認為比起傳統的約炮，素炮更著重在彼此精神層面的交流，反而可以獲得更大的滿足感。相對於不發生關係的「素炮」，真的有發生關係的叫做「葷炮」。

NO. 9 鹿了

例句：「一看到他，我就鹿了。」

很多人都體會過「看到喜歡的人就不知所措」的感覺，現在有些人會用「暈船」來形容，不過因為「暈船」較嚴格的定義是「發生過關係後才愛上對方」，如果想表達沒有發生關係、只是看到對方就心裡噗通噗通的感覺，有些人就會用「鹿了」這個詞。「鹿了」是「我心裡小鹿亂撞了」的簡稱，只要是看到喜歡的人，都可以用「鹿了」來表達內心的興奮。

NO. 8 掛睡

例句：「純友誼會掛睡嗎？」

「掛睡」，顧名思義就是「掛著電話睡覺」的意思，很多人都曾經歷過每天跟曖昧對象／另一半講電話講到捨不得睡覺，明明雙方都很睏了，卻還是會說「你先掛掉」、「不要啦，你先掛」，你一言我一語的就是不肯掛掉電話，因此有些人會選擇不掛掉電話，直接讓對方透過「電話」陪你睡覺，睡夢中彷彿能聽到對方呼吸聲、打呼聲，非常有安全感。

NO. 7 海王、海后

例句：「他是個海王／海后，勸你不要碰。」

有些人會一次跟很多人搞曖昧，也就是所謂的「漁場管理」、「放線」，延伸出很會養備胎的新詞「海王」、「海后」。這兩個詞最初會爆紅，是由於一支抖音影片的台詞「本以為游進了哥哥的魚塘，沒想到哥哥是個海王」，表示發現喜歡的人（哥哥）不只跟自己搞曖昧，後來許多人都將這種「同時放線養很多備胎」的男生稱為「海王」、女生稱為「海后」。

NO. 6 純抱睡

例句：「約純抱睡，不純的不約。」

很多情侶在同床共枕時會抱著睡覺，認為這樣比較有安全感，單身者如果想要獲得像情侶這樣的互動關係，有些人就會約「純抱睡」，也就是兩人約出來一起躺在床上睡覺，不發生關係，約過純抱睡的網友分享，在寂寞難耐的夜晚裡，有個陌生人一起抱著睡覺，能夠暫時填補心中的空虛感。不過「純抱睡」感覺就像情侶一樣，有些人也會不小心「暈船」愛上對方。

NO. 5 穩聊

例句：「每天穩聊，穩了嗎？」

「穩聊」就是「穩定聊天」的意思，單看字面會覺得平凡無奇，兩個人穩定聊天有什麼難的？不過對於曖昧時期的人們來說，「穩聊」可是藏著很多學問呢！尤其是現在許多人都仰賴社群軟體互相聯絡，有時候聊著聊著就「被句點」，必須找話題讓對話延續，因此如果能跟曖昧對象穩聊，很多人就會開始思考下一步是否可以推進關係了。

NO. 4 要不要來我家看貓／我家貓會後空翻

例句：「要不要來我家看貓？牠會後空翻喔！」

當對方突然傳訊息問你「要不要來我家看貓？」如果你傻傻以為只是單純看貓咪，可就大錯特錯！由於講「要不要做愛」實在太露骨，很多人會用一些帶有性暗示的句子替代，像是「要不要一起泡溫泉」或是歐美很流行的「Netflix&Chill」，都是問對方是否想發生關係的意思，而「要不要來我家看貓？我家貓會後空翻」則是較搞笑風格的性暗示。

NO. 3 ㄩㄇ

例句：「安安，幾歲，住哪，ㄩㄇ?」

現代人對於性的觀念越來越開放，「約炮」也不再是禁忌的話題，不少人會用交友軟體約炮，但是並非每個人都能接受這個行為，為了確認彼此是否有相同的目的，約炮者通常會直接問「約（炮）嗎」節省時間，後來就把「約嗎」簡稱為「ㄩㄇ」，同樣都是「約炮嗎？」的意思。不過現在也有許多人會開玩笑地說「ㄩㄇ」，不一定有性暗示的意思。

NO. 2 暈船

例句：「這位朋友，勸你不要再暈船了！」

搭船的時候感到不適叫做「暈船」，在感情世界裡也有人總是苦於「暈船」問題。由於要「上」船了才會「暈船」，因此最初「暈船」一詞僅限於描述「在還沒確認彼此關係的情況下就發生性關係，還不小心愛上對方」，但是隨著這個詞的流行，現在有越來越多人擴大解釋，不一定要發生過性關係，只要是在不該放感情的時候動了真情，就可以算是「暈船」。

NO. 1 時間管理大師

﻿例句：「我以為他很專情，想不到是時間管理大師。」

「時間管理大師」一詞源自2020年，周揚青爆料藝人羅志祥劈腿、喜歡「多人運動」，並在分手信指出，羅志祥每天半夜三、四點才說晚安，不知道到底是哪來的時間可以劈腿，羅志祥因此被網友封為「時間管理大師」，後來「時間管理大師」也用來指稱「腳踏多條船的人」，是許多人在情場中避之唯恐不及的危險人物。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月29日至2021年06月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情場流行語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」