【旅奇傳媒/記者-王政】位於彰化縣的花壇鄉農會，為了讓在地的茉莉花產業能重振昔日風華，並符合新時代人們對環保與友善土地的意識，進而採以安全農法種植，特別於2013年成立「茉莉花壇夢想館」，以創新行銷手法提升產業價值，時至今日已經成功打開「茉莉花壇」品牌知名度，同時帶動起地方觀光興盛，活化在地經濟。

由於每年夏季5月至8月是花壇鄉的茉莉盛產時節，農會推廣無毒茉莉已紮紮 實實邁入第9年，於2013年起成功打造「茉莉花壇」品牌後，目前每年已有逾 十萬人次造訪佳績，更成為花壇鄉地方特色景點、網美必訪景點。

今年適逢新冠肺炎疫情肆虐、全國進入3級警戒，導致夢想館雖無法如同以往於7月盛產茉莉時節敞開大門邀遊客登門造訪，參與體驗、深度遊歷，甚至提供民眾親採茉莉，感受泥土與茉莉交融的自然芳香。

但為了讓行銷不間斷，花壇鄉農會特別改以「網路互動行銷推廣方式」，與喜愛並長期支持茉莉花壇夢想館的消費者一起透過「跨螢幕」的方式連結彼此情感，並向大眾推廣今年甫以新鮮無毒茉莉製作的茶品與點心，以網路策展模式，遠距邀請大家與花壇鄉農會一同進行今夏茉莉的「夏舞茶」。

▲農會成功打造「茉莉花壇」品牌後，成為花壇鄉地方特色景點、網美必訪景點。 記者-王政／攝

多元活動亮相 一同線上感受花香

彰化縣花壇鄉是全台最大面積的茉莉花植栽區，有茉莉小鎮的美稱，這裡住著許多可愛的花農，花壇鄉農會一直以來都鼓勵著在地花農們，種植茉莉花的過程當中逐步不再使用農藥，並告知花農們，栽種無毒茉莉可以友善土地、友善環境。

歷經多年耕耘與發酵後，「無毒茉莉」透過媒體曝光及大力推廣，已獲眾多消費者青睞，除此之外，更進一步結合休閒旅遊的體驗場館，彰顯觀光價值與品牌競爭力，同步積極經營FB、購物官方網站，除了同步顯見消費者購買率及對在地農產品的進一步認知，額外增進農民收益。

因應疫情的侵襲，花壇鄉農會別推出線上的「茉莉夏舞茶 窨香好時節」策展 活動，活動即日起～07／31止，推出《茉莉隨堂考》、《茉莉創食藝》等測驗活 動，搭配大獎吸引高人氣。

▲因應疫情，花壇鄉農會特別改以「網路互動行銷推廣方式」，邀請消費者一起透過「跨螢幕」的方式體驗。 圖：彰化縣花壇鄉農會／提供

此外，官網與粉專也將於7／1推出好物必買的《茉莉窨物語》、超值饗茶福袋的《茉莉福袋預購》，以及10大好物調查的《茉莉好物票選》，用多元的方式讓全台民眾能聚焦在花壇，了解在地特色與魅力，並於度過疫情後親自造訪，感受在地的風光。

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