【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】走遍日本繁華都市，旅人進一步想探索的就是各地深藏已久的秘境，2021年7月1日新開幕的隱岐群島新飯店「Entô」，能夠飽覽島上聯合國認證的地質公園景觀，飯店裡看的、吃的、用的都和當地環境習習相關，提供人與自然和諧相處的「天人合一」住宿體驗，號稱是日本第一家名副其實的「地質飯店」。

隱岐群島隸屬於以「出雲大社」聞名的島根縣，主要由四座小島組成，島上保留自然環境原始性與生態系，並擁有火山島地形、奇岩、斷崖等豐富地質景觀，在2015年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界地質公園。 飯店Entô位於隱岐群島中的「中ノ島」上，名稱「Entô」即漢字「遠島」的日文發音，羅馬字O加上的^符號，象徵漂浮在地球上的島嶼。中ノ島上不僅是「隱岐神社」所在地，還能觀賞「明屋海岸」赤壁景觀，搭乘海中展望船探索海底世界。

▲Entô充滿開放感的客房。 圖：Entô／來源

入住Entô在渡輪抵達的港口就能完成Check-in手續，寄放行李後就能立即展開探索隱岐的旅程。Entô充滿開放感的客房，讓人體驗躺在地質公園遼闊大地中天人合一的寧靜感。大片窗戶能瞭望破火山口、海岸等山水景緻，飯店建築更採用低碳環保CLT工法，符合聯合國永續發展目標（SDGs）。另外，在Entô引以為豪的展示空間「Geo Room Discover」也能參觀隱岐群島的地質、文史資料。飯店也提供入住前、中、後的旅遊諮詢服務，期望旅人能有趟深入的隱岐群島之旅。

景觀一流之外，房間內備品也十分講究，如島根縣產竹牙刷、隱岐群島土燒製成的陶器等，都跟這片大地息息相關。飯店餐廳Entô Dining也利用白烏賊、馬尾藻、岩牡蠣、隱岐牛、隱岐味噌、福木茶等當地所孕育的食材烹調料理，讓住客透過看、用、吃所獲得的新發現感受隱岐群島，享受島上的各種感官體驗，打造高質感、緩慢、寧靜、有深度的日本秘境之旅。

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